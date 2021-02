"Hay mucha sangre en los pulmones y tienen miedo”: Fernando Burlando habló de su salud

Fernando Burlando sufrió un duro accidente durante la mañana del último domingo mientras estaba jugando polo y tuvo que se trasladado de urgencia al Instituto Médico Platense. "Estoy muy dolorido, pero bastante bien. Dicen que no me puedo mover, pero yo me muevo igual. Hay mucha sangre en los pulmones y tienen miedo que genere algún tipo de infección”, aseguró esta tarde en diálogo con Intrusos.

El mediático abogado se encontraba arriba de una yegua, cuando sufrió una fuerte caída que le provocó la fractura de tres costillas y otras lesiones, en el sector hípico del Club de Campo y Polo Haras del Sur IV, ubicado sobre el kilómetro 68 de la Ruta 2. El letrado se encuentra en observación y está estable, luego de que le realizaran varios estudios para determinar las consecuencias del accidente.

Según determinaron los estudios, Burlando sufrió la fractura de los arcos posteriores de la 8va, 9na y 10ma costillas y una mínima contusión pulmonar. Si bien está estable clínicamente y sin requerimiento de oxígeno, se encuentra con analgesia intravenosa y controles generales. “Los pulmones están saturando bajo al tener tantas fracturas en las costillas, hacen que no respire en protección. Respiro poquito para que no me duela el tórax”, dijo.

Y contó: “Me voy a internar a Buenos Aires, no me quedo más acá. Seguro me traslado yo y ni siquiera quiero que me traslade una ambulancia. Estoy tratando de negociar eso. Fue una yegua nueva. No era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Ahí se paró un poquito de patas y como vio que no podía salir se bolió para atrás completamente, limpia. Me caí yo de espaldas y la cruz de ella en mi abdomen, de mi pecho".

No es la primera lesión de gravedad que sufre el letrado. En el 2015 terminó en silla de ruedas tras sufrir rotura del tendón rotuliano que lo alejó de la pista de Bailando por un tiempo, cuando era participante. "La saque muy barata. Baratísima”, concluyó en dialogo con el ciclo de América.