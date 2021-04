¡Hay para todos!: Gianinna Maradona repartió palos para Luis Ventura y Verónica Ojeda

Una vez más, Gianinna Maradona recurrió a redes sociales para hacer catarsis, esta vez en contra de Luis Ventura, luego de que el periodista revelara la auditoría que Diego Maradona supuestamente había encargado a Londres contra sus hijas y Claudia Villafañe.

"En mi vida siguen sucediendo un montón de cosas, que lógico vos estás muy lejos de saber. Me hacés pensar y buscar las mil pruebas que tengo para mostrarle a mi hijo quién es su mamá. Me hiciste encontrar conversaciones grabadas que me había olvidado que tenía. Y sobre todo poder demostrarle el amor de su abuelo hacia su mamá. El amor genuino e incondicional que nos vamos a tener hasta que nos volvamos a encontrar", escribió.

"Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo", agregó. "Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse. No sabés nada, nada. Podés tener audios reenviados, una anécdota de que te querían llevar a Dubái. Todo tocuen (cuento). Hablar hablamos todos, pero pocos pueden demostrar lo que dicen".

Además, la hija del "10" apuntó contra Verónica Ojeda recordando que le mandó a Diego una foto trucada donde Gianinna aparecía cenando con amigos, entre ellos el novio de Claudia Villafañe, Jorge Taiana.

"Mi papá le creyó. Es el día de hoy que me pregunto cuál era el fin de esa foto", continuó. "Dejé que pase un poco el tiempo y con la foto verdadera lo encaré y ahí pude demostrarle que era foto no era como a él se la habían mandado. Mi foto original era con Flor de la V, una vez que fui a su programa. Como éstas tengo miles, y todas con pruebas".

Gianinna señaló que traía a colación la historia "para dar un ejemplo de cuáles podían ser los enojos" de Diego con ella. "Vivo en un hostigamiento constante y lo peor es que me la tengo que bancar por ser hija de. No. Ya está, esto no es hacer prensa amarillista, esto es violencia en TV, que muchos al estar callados la avalan también. Son cómplices. La privacidad es algo que no puedo exigir porque nací sin tenerla, pero confío en que la vida se va a encargar de devolverle a cada uno todo lo que día a día se merece", concluyó.