"Hay entradas mías al hospital": Cinthia Fernández acusó a Defederico de violencia de género

En Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández reveló que fue víctima de violencia de género durante su relación con Matías Defederico.

Así, la modelo comenzó relatando que durante una discusión su ex pareja le digo que "le iba a tener que explicar a sus hijas el día de mañana porque su madre era tan trola".

"Eso es violencia psicológica Cinthia", le remarcó su compañera de panel Nancy Duré. "Sí, y no es la única violencia", acotó Cinthia ante lo cual terció Ángel de Brito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Es en el terreno en el que no quiere entrar Cinthia y está bien", advirtió. "Conozco la historia y no quiere entrar de fondo porque la verdad una parte de lo que vivió es feísimo. Es feo para hacerlo público por las nenas, no por él".

Poco a poco, sin embargo, la modelo se animó a entrar en ese terreno. "Lo que pasó fue muy feo, y están las entradas mías al hospital. Nunca lo dije. Y hace años pasaron", expresó.

Mientras continuaba con su relato, Cinthia rompió en llanto recordando un episodio sufrido en Chile. "En Arica, que hay un solo hospital, pueden saber que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas", agregó.

"No saben lo que fue realmente, y estuve sola ahí. No tenía un mango para ir a la agencia de viaje y volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo. Yo lo amenazaba con contar esto, y no lo conté. Tengo fotos, de todo", aseguró.

Tiempo atrás, Cinthia había también revelado que Defederico no la había acompañado durante el parto de Francesca, su hija menor. "Sí, fui a parir sola. Manejé desde mi casa, en zona norte hasta la Clínica Suizo. Se me estaba por reventar el útero. No lo sabía, cuando llegué me dijeron que me tenían que internar de urgencia y que tenía que ir a la sala de parto", contó.

Según aseguró, el ex futbolista "la noche anterior no apareció porque estaba en una fiesta, motivo por el cual también me descompensé bastante ese día".

"Él no creía que iba a parir hasta que lo ubicaron y le avisaron. Él pensaba que yo hacía todo eso para llamar la atención porque no había aparecido. Mi mamá y su papá estaban cuidando a las otras nenas, por eso fui a la clínica sola y entré a la sala de parto sola. Luego llegó él a último momento", explicó.

I