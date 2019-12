"Hay tratos que no van más": la contundente respuesta de Canal 9 tras el despido de Jorge Pizarro

Sigue el culebrón en los pasillos de Canal 9. Después de que las autoridades de la emisora decidieran despedir a Jorge Pizarro, denunciado por sus propios compañeros por maltratos y humillaciones, el conductor apuntó contra el canal y denunció que no le permitieron defenderse, en el marco de la investigación que inició el área de Recursos Humanos y que culminó con su desvinculación.

"Fui despedido sin causa. Estoy viviendo un momento re difícil, tratando de hacer las cosas lo mejor posible", aclaró el periodista en diálogo con el diario Clarín, después de que se hiciera pública su desvinculación. En su descargo, Pizarro también apuntó contra las autoridades del canal: "Venía sufriendo destratos profesionales. Ofrecí testigos para corroborar la mendacidad del hecho. Jamás fueron citados a declarar".

"Los maltratos, las humillaciones y el denigrar a quienes trabajamos con él se han vuelto moneda corriente. Lejos de aplacar su comportamiento, los episodios se han tornado cada vez más violentos y se ha naturalizado que nos grite e insulte a diario", detalla la denuncia masiva presentada en su contra.

Diego Toni, gerente de contenido de la emisora, no tardó en salir al cruce y explicar los motivos del despido. "Hoy cambiaron los tiempos, nosotros no podemos acompañar esos tratos. Jorge Pizarro se desvinculó en los últimos días después de un procedimiento que todos siguieron más o menos de cerca. Hubo una denuncia interna por parte de sus compañeros de noticiero. El área de Recursos Humanos siguió la denuncia de cerca, se tomó una declaración para ver si se rartificaba o rectificaba la denuncia. Lo hicieron, así que así se continuó", detalló en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

"Antes, esos tratos se hacían mucho. Había muchos gritos, directores muy famosos que maltrataban a los gritos. Pero hoy cambiaron los tiempos y nosotros no podemos acompañar esos tratos", ratificó el gerente de contenido de Canal 9.

La versión de Jorge Pizarro, despedido por maltratar a sus compañeros de Canal 9

"Llegué a la mañana para hacer el noticiero. Todos los días me asignaban el tema. Le pedí al productor ejecutivo que me diera la información básica de lo que tenía que dar. El ejecutivo le pidió a un productor que me la dé. Yo me acerqué a él, que estaba chateando, y se la pedí. '¿Ahora me la pedís?', me dijo. '¿Cuándo querés que te la pida si tengo que ir al aire?'. Cuando terminé de decir eso, el tipo que mide 1,85 se saca los auriculares de manera amenazante y me dice '¿Qué te pasa'. Le dije: 'Cómo me faltás el respeto de esa manera, yo tengo de profesión más años que vos de edad'. Luego me di vuelta y me fui a hacer mi tarea. No hubo más que eso", reconstruyó Pizarro en diálogo con el diario Clarín.

"Yo me entero de la existencia de esa nota (denuncia colectiva) muchos días después de realizada. La nota habla de una agresión física, no dice a quién, no especifica un lugar ni un día, no presenta testigos y habla supuestamente también de otros maltratos de orden verbal para con distintas personas, sin especificar quiénes son. Esa nota aparece firmada por una serie de personas, con algunas de las cuales no tengo trato laboral diario y hasta incluso hay alguna que trabaja en un horario distinto al mío".

"Me ofrecieron dos opciones: agarrar plata e irme o someterme a un sumario de investigación interna. Sin dudar, elegí ser investigado. Convencido de que los hechos no habían existido. En el marco del sumario, fueron citados a declarar los firmantes. Allí apareció por primera vez el nombre de quien supuestamente había sido, según el panfleto firmado, la persona agredida físicamente".

"En su declaración, mentirosa, dice que el hecho ocurrió el 1 de octubre. El entredicho, que no fue sólo más que eso, sucedió el día 2. O sea que el denunciante ni siquiera pudo precisar la fecha exacta en la cual fue". "La situación ocurrió en el control del noticiero, donde hay aproximadamente diez personas y cámaras de seguridad. Ofrecí testigos para corroborar la mendacidad del hecho. Jamás fueron citados a declarar. Al igual que ofrecí pruebas de cada una de las otra imputaciones, las cuales no fueron tomadas en cuenta".