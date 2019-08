¡Hermanita mayor! El tierno gesto de Malaika con la pancita de cuatro meses de Zaira Nara

Semanas atrás, Zaira Nara le puso punto final a la especulación y confirmó que espera su segundo hijo con el empresario turístico Jakob von Plessen. La modelo de 31 años reveló que su hija Malaika (3) fue una de las primeras en enterarse y ahora contó cómo lleva la pequeña el embarazo de su mamá.

"Mali está chocha con la noticia. A veces nos levantamos y le digo: 'Vamos a desayunar', porque nos levantamos muy temprano; yo para ir al programa y ella para ir al jardín. Y me pregunta: '¿cómo durmió mi hermanito?'. Nunca tuve a alguien tan atento al embarazo como ella, no me imaginé que iba a ser así", reveló la modelo en su paso por el ciclo Pampita Online.

Aunque todavía no sabe si espera una nena o un nene, la hermana menor de Wanda Nara sólo quiere que el bebé sea sano. "Todavía no sabemos el sexo, supongo que lo haremos en las próximas ecografías. Pero, al ser el segundo, querés que todo esté bien; que esté sanito y realmente me da igual".

La modelo reveló, además, cómo sufrió las primeras semanas de gestación. "Los primeros tres meses tuve bastantes náuseas y me daba asco la carne. Ahora todo volvió a la normal. Con Mali engordé 16 kilos y ahora veremos qué pasa", anticipó la modelo.

La noticia del embarazo fue confirmada por la propia modelo en su programa Morfi, después de semanas y semanas en las que se especuló con que, en realidad, quien esperaba otro hijo era en realidad su hermana, Wanda.

"Es una noticia que uno tiene que esperar realmente el momento, porque todos saben que los primeros tres meses hay muchos riesgos de que el embarazo no llegue a la concepción. Hay muchas mamás que tienen unos primeros meses muy complicados, aunque por suerte no fue mi caso. Pero sí, hay noticias que es mejor que la den los protagonistas".