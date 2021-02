"Hijo de put... Acabo de escuchar tus audios y vomité": Dalma arremetió contra Luque y Morla

En las últimas horas, la difusión de los audios de WhatsApp que se enviaron Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov mientras intentaban reanimar a Diego Maradona salieron a la luz. "Hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo", se lo escucha decir al neurocirujano, que supo presentarse como el "médico personal" del "Diez" durante los últimos tres años de su vida. El furioso descargo de Dalma Maradona.

"Luque sos un hijo de put... y ojalá se haga justicia. ¡Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! ¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia", reclamó la hija mayor de Diego en sus redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Dalma, quien acusa a Morla de haber sido quien creó el "entorno final" de Maradona, reprodujo un viejo tweet que el abogado publicó cuando comenzaban a incrementarse las sospechas en torno al accionar médico y a la calidad de atención que recibió el ex futbolista durante sus últimos días.

"Entiendo y comparto el trabajo de la fiscalía, pero sólo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa", había escrito Morla al inicio de la causa que todavía investiga la muerte del ex futbolista.

Memoriosa, Dalma no sólo volvió a compartir el apoyo de Morla a Luque, sino que además redobló la apuesta: "¿Y ahora de qué te vas a disfrazar vos y todos los que te defienden? Si la verdad siempre triunfa, ustedes dos van presos. No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer. Me duele por vos (en alusión a su padre) ver a algunas personas aliadas a esos hijos de put... ¡Yo no voy a parar!".

Si bien fue enigmática a la hora de precisar quiénes son los aliados de Morla y Luque, todo indica que Dalma se refirió a las hermanas de Diego, sus propias tías, quienes desde el minuto uno blindaron con su apoyo al ex apoderado del "Diez" y a su médico personal.