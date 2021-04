"Hizo una apología de la droga terrible": sigue la guerra entre Julia Mengolini y Yanina Latorre

Luego de que Julia Mengolini revelara que inhaló marihuana vaporizada durante su embarazo como terapia para las náuseas y otros síntomas, se cruzó fuertemente con Yanina Latorre en un móvil en Los Ángeles de la Mañana luego de que la panelista calificara de "patético" su mensaje.

"Después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije 'esto no le puede hacer mal a Rita'", expresó. "Y le di dos secas y salió el sol, se me fue el malestar en dos segundos. Yo zafé el embarazo gracias a la marihuana".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿Qué pensás de todo lo que dijiste? ¿Por qué pensás que generó tanta polémica?", le consultó Ángel de Brito a Julia. "Porque la armaron ustedes", retrucó la periodista. "Yo dije algo que no era ninguna recomendación. Conté una experiencia propia, en mí programa de radio, que como bien sabe Yanina, no escucha nadie, y ustedes decidieron salir a amplificarlo. Perfecto, a mí me parece una gran oportunidad para salir a hablar de un montón de cosas".

Julia, a su vez, le preguntó al staff de Los Ángeles de la Mañana por qué amplificaban su mensaje si lo consideraban irresponsable. "Porque como programa periodístico también damos información e informamos de periodistas que hacen mal su laburo, como lo estás haciendo vos. A veces es más fácil decir que te equivocaste y no cambiar la versión. Es poco responsable, te lo digo como madre ya. Nosotros amplificamos lo que queremos. ¡La culpa es nuestra, ahora!", se quejó Yanina.

"Que ella haga lo que quiera, pero hizo una apología de la droga terrible, porque lo cuenta de una manera que te dan ganas de fumarte un porro si estás embarazada, porque es muy buena relatando", había expresado Yanina el jueves al aire. "Lo cuenta tranquila, no lo recomienda, se ataja, lo dice como cuando nosotros hablamos en potencial, pero está como casi invitando a las embarazadas a que fumen porro porque pasás mejor las náuseas".