"Hola Normis, saludá a las chicas": Silvina Luna exhibió a su “mucama” limpiándole la casa con barbijo

El avance del Coronavirus preocupa y ocupa a la población, sobre todo a los famosos. Son muchos y varios los artistas que, a su modo, decidieron combatir la enfermedad por obligación, otros por elección y algunos por ser considerados pacientes de alto riesgo. Este es el caso de Silvina Luna, quien desde hace más de una década padece insuficiencia renal.

Esto se debe a la posible mala praxis en las cirugías estéticas que se hace diez años y por la que le inició juicio a Aníbal Lotocki. Al ser inmunosuprimida por corticoides debe cuidarse mucho más de las enfermedades, sobre todo en medio de esta nueva pandemia mundial.

“El primer día vino mi hermano y, después, yo no compro cosas de supermercado. Yo hace tiempo que a partir de esto cambié mis hábitos alimenticios. No como nada procesado, trato de comer frutas y verduras orgánicas y, por suerte, tengo un lugar que me mandan las cosas a mi casa”.

La modelo dialogó con Los Ángeles a la mañana y explicó que decidió autoaislarse para resguardarse de la enfermedad. “Me dejan la bolsa de las compras en la puerta, se van y yo después desinfecto los productos. Con una toallita con lavandina limpio los paquetes que vienen de afuera. Las verduras y las frutas las lavé como corresponde. Muchos me dicen que lo orgánico es caro, pero también se puede lavar todo con vinagre y bicarbonato”, recomendó.

Lo cierto es que Silvina se convirtió en tendencia y fue víctima de memes y críticas luego de que apareciera durante la videollamada que realizó desde su departamento en Puerto Madero con el ciclo de El Trece su empleada doméstica utilizando un barbijo. "Por ahora no tuve contacto con gente... Bah, hoy vino Norma que es la chica que limpia", contó.

Acto seguido, tras aclarar que su empleada doméstica fue a su casa "con barbijo" y "se lavó las manos mucho", la llamó para salir en cámara. "Hola, Normis, saludá a las chicas. Norma tiene el barbijo porque ella vino en un transporte público. Pero se está lavando las manos a cada rato y me está dando una mano a acá en casa", explicó la morocha.

De inmediato, las redes sociales explotaron en cuestionamientos contra Silvina. "Se queda en su casa por el coronavirus pero 'a la chica que limpia' la hace laburar, no sea cosa que tenga que barrer ella", escribió una usuaria. Otra, agregó: "Estas son las cosas que me dan asco. Silvina Luna haciendo trabajar con barbijo a la empleada y ella así nomás, ¿por qué no le das el día?".

Esta son las cosas que me dan asco Silvina luna haciendo trabajar con barbijo ala empleada y ella haci nomas por que no le das el día o tapate vos también pic.twitter.com/SRW29p5Dlw — brisa karinera 🙌👸🏼🎶 (@brisakarineraok) March 16, 2020

SILVINA LUNA TE MUESTRA QUE TIENE A LA MUCAMA CON BARBIJO. FLACA DALE EL DIA!!!! #CoronavirusEnArgentina @SilvinaLunaWeb no podes ser tan HDP — Nild@ Velardez (sin cable) (@jadabaa) March 16, 2020

Silvina Luna se queda en casa x el corona virus, pero a "la chica que limpia" la hace laburar, no sea cosa que tiene que barrer ella #LAM — Calendaria Tineli (@CarolinaRomanov) March 16, 2020

Este lunes, Silvina Luna arrancaba como panelista en el ciclo de Pampita, pero no está segura si se presentará a trabajar. "Hoy empiezo en el programa de Pampita y estoy viendo qué hacer, si salir o no salir. Por ahora me quedé todo el fin de semana acá", cerró.