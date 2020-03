“Horrorizada e indignada”: Lizy Tagliani se disculpó luego de presentar a un acusado de femicidio en su programa

El último miércoles 4 de marzo, durante la emisión de El Precio Justo (Telefe), Lizy Tagliani se acercó a una de las personas que iban a participar de su exitoso juego y realizó, lo que para ella era, un divertido ida y vuelta de piropos.

“¡Que bombonazo! ¿Estás comprometido?”, le preguntó la conductora al hombre fornido y agregó: “Parecés un custodio, ¿sos custodio?”.

Lo que Lizy no sabía hasta ese momento es que ese participante no era otro que Víctor Hugo Nosach, imputado por "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género" por la muerte de su ex, Celeste Grippo Martínez, el 29 de mayo de 2017.

Al ver al único acusado por la muerte de su hija participando del show, Norma Martínez, madre de Celeste, decidió llamar a su abogada, Luciana Sánchez, quien se contactó con la producción del programa de Lizy Tagliani: “Nos dijeron que no estaban al tanto. Nos pidieron disculpas pero nada, ellos deberían fijarse la gente que llevan al programa porque hay una familia detrás de ellos”.

En diálogo con BigBang, la hermana de Celeste, Ángeles, denunció: “Hace dos años que tratamos de comunicarnos con un programa de televisión para hablar de mi hermana y este pibe se presenta así nomás y tiene todas las cámaras. Él siempre estuvo imputado. Pero esta causa va muy lento, hace dos años que todavía estamos esperando las pericias de la ropa de mi hermana”.

Lo cierto es que Lizy no solo se contactó con la familia de la víctima por privado, sino que también hizo público una suerte de mea culpa y le pidió sinceras disculpas a la familia de Celeste a través de su cuenta de Facebook, donde la siguen más de 500 mil usuarios. "Horrorizada, indignada, y dolida. Primero porque la Justicia deja libre a una persona sin dictar si es culpable o no por un crimen aberrante que sucedió hace bastante tiempo ya”, comenzó son su descargo.

Y siguió: “Y se supone debe estar esclarecido; segundo porque todavía no haya justicia por el Crimen de Celeste Grippo, una familia sufriendo la pérdida de un ser querido y la espera de justicia; y tercero porque se siembre sospecha de que el programa es irresponsable y que le dio aire al principal sospechoso o incriminado de la causa por femicidio”.

Según explicó Lizy, el programa que se emite por la pantalla de Telefe funciona bajo el principio de la "buena fe": “Más aun para hacer un programa familiar, donde vienen mamis y niños a jugar, se supone que quien va a la tele, para exponerse públicamente, es una persona honorable y sin problemas, causas o antecedentes con la justicia, o sea, no se puede hacer un programa de concursos pidiendo certificado de buena conducta y antecedentes, hasta ahora”.

Al mismo tiempo, señaló que el programa “no está arreglado” y aclaró que la producción del mismo “no sabe más que la data personal” que el concursante cumple como requisitos en la inscripción. “Y listo, si sale para participar, participa. La verdad que da mucha impotencia, bronca, todo junto. Es un horror no saber a quién tenés en frente, y más aún quienes están libres cuando no deberían estarlo; me imagino, no, realmente no alcanzo a imaginar el dolor de la familia y amigos que vieron el programa…lamento muchísimo este gravísimo error aprovechado por esta persona que se burló de nuestra buena fe e incredulidad”, remarcó la conductora.

Y cerró: “No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero la Familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas".