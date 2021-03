"Hostigamiento" y un acuerdo económico para Matilda: "Redrado le da 13 mil dólares por mes"

Un nuevo y conflictivo capítulo entre Luciana Salazar y Martín Redrado comenzó a escribirse el último fin de semana, luego de que el ex titular del Banco Central fuera fotografiado esperando ser vacunado contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos, en compañía de una mujer desconocida y en medio de las versiones que la propia mamá de Matilda había adelantado de una supuesta reconciliación entre ambos.

Al ver las postales del economista, Luli no pudo contenerse en Twitter y dejó en claro lo que piensa de Redrado, , a quien acusó de ser una lacra imperdonable que “manipuló a una menor” a pesar de que hace tan solo unos días había hablado de una eventual reconciliación con el economista. “¡Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre!”, disparó.

Lo cierto es que Redrado estudia junto a su abogado, Fernando Burlando, iniciar acciones legales contra su ex por "hostigamiento". El mediático letrado en diálogo con este portal, dijo: "Estamos estudiando si los ataques sistemáticos que recibe podrían configurase como un hostigamiento". Además, remarcó que existe el deseo constante de Luciana de hacerlo "partícipe de una paternidad o relación que no le es propia" a Redrado.

La demanda que Redrado le iniciaría a Luciana Salazar se debe a que en 2016 él interpuso una cautelar para que ella no se refiera a su vida privada y la de su familia a través de ningún medio. Al publicar ella los chats con el hijo de éste, estaría infringiendo la ley. Sin embargo, la modelo aclaró que la medida cautelar ya había caducado y que ella ya puede referirse a quien fue su pareja.

Finalmente, Burlando adelantó que actualmente, y a pesar de los dichos de Luciana, el economista "no tiene vínculo" con la mamá de Matilda y que esta disputa le genera "una situación de violencia moral”. En diálogo telefónico con Polémica en el bar, la modelo dio a entender que Redrado "jugó" con los sentimientos de su hija, “A mi la verdad que jugar con los sentimientos de los chicos me parece algo siniestro”, dijo Luli.

Al mismo tiempo, aclaró una vez más que el ex titular del Banco Central "no es el papá biológico" de su hija y agregó: "¡No sé por qué la gente insiste con eso! Ustedes conocen toda la historia, lo que yo deseaba ser madre y todas las situaciones que viví, muy desafortunadas. Él fue partícipe de que Matilda pueda venir a este mundo. Él lo hizo posible porque me ayudó económicamente. Es una cuestión de sentimientos, porque mi hija me pregunta: ‘¿Vino Martín?’ Es como una manipulación”.

Cabe recordar que Redrado le pasa una alta cifra en dólares para la crianza de la nena. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, contó Majo Martino en Hay que ver (El Nueve). Además, remarcó que el economista debe cumplir con este paso hasta que Matilda cumpla los 18 años. "No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no", dijo.

Y aclaró: "La subrogación, que es carísima, la pagó él. Lo que tienen por contrato, y Ana Rosenfeld está de testigo porque lo firman todo delante de ella”. Frente a esto, Luciana desmintió que hubiera un acuerdo económico entre ella y su ex para la manutención de la niña hasta la mayoría de edad. “Dicen que estoy extorsionando a Martín con un video sexual y es, absolutamente, mentira”, dijo.

Además, aclaró que su hija nunca llamó “papá” a Redrado y explicó que después de dos años y medio de no haber estado con él, comenzó a construir de vuelta el amor y que comenzaron a salir nuevamente el 10 de enero de este año. "Yo no puedo decir que seguía enamorada porque no es real y se lo dije a él”, señaló la modelo.

Y concluyó: “Aposté por última vez a creer en él después de tanta cosa y la verdad que me defraudó. Yo pensé que no iba a pasar eso. El día 10 de enero yo empecé a salir con Martín. Y no puede decir que no porque no sólo que hay pruebas, sino que hay testigos. O sea que no tiene forma alguna de negarlo. A mí me pone siempre en un lugar de la loca, la mentirosa, cuando es todo al revés”.