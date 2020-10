¿Hubo internas en Bandana? Virginia Da Cunha contó con quién no había onda: "Siempre estaba muy arriba"

Si hay un grupo que supo conquistar los corazones del público adolescente fue sin duda Bandana. La banda pop no tardó en volverse icónica, pero cuando su éxito era arrollador sus integrantes decidieron separarse. "Bandana fue una vivencia muy íntima y ahora que estamos por contar que vamos a separarnos queremos que se sepa que para nosotros es difícil transmitir lo que sentimos", sostuvo por entonces Virgina Da Cunha.

De esta manera, el grupo que surgió en 2001 de "Popstars" de la mano de RGB -de Gustavo Yankelevich y Víctor González- y que, contra todo pronóstico, se convirtió en un fenómeno de taquilla, dijo adiós. Pero a finales de 2016, los fans de Bandana celebraron el tan ansiado regreso. Pero lo que para algunas integrantes fue un relanzamiento de la banda, para Virgina fue solamente un reencuentro.

A cuatro años de lo que para algunos fue el regreso de la banda, Virginia recordó este viernes esa época dorada y contó cómo se llevaba con sus compañeras. "La verdad es que me llevaba bien con todas", destacó primero en diálogo con la revista Azeta. Sin embargo, reconoció que su vínculo con Valeria Gastaldi creció muchísimo más que con las demás: "Con Vale éramos de estar mucho tiempo juntas y de salir", explicó.

Y sumó: "Nos íbamos de vacaciones juntas a Carmelo (Uruguay)". Al referirse a Lissa Vera, aseguró que siempre tuvieron "conexión". ¿Y a Ivonne? La recuerda como a "la más chiquita del grupo". Pero al nombrar a Lourdes, su tono de respuesta cambió. "Con Lourdes me llevaba re bien. El tema es que ella estaba siempre como muy arriba. No fue con la que más me llevaba...", admitió, aclarando que no llegaron a tener roces.

Un año después del regreso, Virginia, que se dedica de lleno a su carrera solista desde 2017, había dejado en claro que Bandana era una etapa cerrada en su vida: “Cuando las chicas lo plantearon, les dije que yo estaba para hacer un revival puntual pero no para volver a pensar en nuevas cosas de Bandana”.

En aquella oportunidad, cuestionó las letras de Bandana al decir que eran "superficiales". “Es más divertido, superficial… no había profundidad en las letras. No tienen esa búsqueda espiritual o cosas que no son divertidas para la gente. Estaba bien para esa edad porque en ese momento uno es más rebelde", cerró.