"La gran Icardi": Ivana Nadal confirmó el romance con el ex de Nati Jota, que habló sobre la nueva relación

La novela de la “Icardeada” entre Ivana Nadal y Nati Jota sumó un nuevo capítulo. Es que luego de que se conoció que la primera de ellas está de novia con el ex novio de la periodista, el jugador de rugby Bruno Siri, ambas empezaron a mandarse sugestivos mensajes a través de las redes sociales. Spoiler alert: cualquier similitud con todo lo que sucedió en el triangulo amoroso de Mauro Icardi, Maxi López y Wanda Nara es pura coincidencia.

La historia comenzó ayer, cuando Nadal publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde se muestra abrazada a Siri. Si bien el rumor de que había una relación entre ambos venía desde hacía tiempo, la confirmación se dio recién este domingo. Inmediatamente sus seguidores, como también los de Nati Jota, le recordaron que estaba mostrándose acaramelada con el ex novio de su amiga.

“Icardi”, le comentó su representante a Nadal, lo que originó que ella le respondiera: “mal”. Luego siguió un intercambio del cual incluso participó el propio Siri ,que negó ser como el delantero del PSG. Pero ante tanta polémica, hoy a la mañana Nadal hizo un breve descargo en donde habló de las energías, de las cosas positivas que pasan cuando tenés un buen corazón.

“Yo hable con Nati y sabe toda la situación. Nunca fuimos amigas. La foto que usan fue sacada por mi productora cuando la invite a mi programa. Sólo fuimos compañeras de trabajo”, afirmó Nadal mientras elogiaba el día soleado.

Distinta fue la reacción de Nati, que se lo tomó como un chiste. “¿Qué onda el guionista de mi vida? Está re en una”, escribió la periodista e influencer en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene casi un millón de seguidores, a quienes, además, les agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “Me siento en mi cumpleaños”, bromeó.

Luego, hizo referencia a la relación de su ex novio con Ivana Nadal. “En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, aseguró a la revista Paparazzi.

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor”, agregó, y aclaró que esta nueva relación no le afecta emocionalmente ya que ella y Siri se separaron en noviembre de 2019. “Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. La relación con Bruno terminó hace nueve meses, es una relación cerrada”, agregó.

Si bien las mujeres no eran amigas solían coincidir en eventos públicos o en programas de televisión. Y esos encuentros eran cordiales y cargados de buena onda, según se percibía en las redes sociales. Incluso, en diciembre de 2019 -cuando la influencer recién se había separado de Siri-, publicó una imagen junto a Ivana. “La rubia y la morocha”, escribió en aquel posteo.

Jota y Siri se separaron en 2019 luego de poco más de un año de relación formal. “La gente consuela diciendo: ‘nadie murió de amor’. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre”, escribió ella cuando se formalizó la ruptura. Nueve meses después, Siri vuelve a ser noticia y no por su desempeño dentro de las canchas de rugby.