"¡Imagen apestosa!": la filosa reacción de Máxima ante un insulto en medio de un zoom oficial

¡Qué momento! Máxima Zorreguieta protagonizó un nuevo "blooper real", mientras mantenía una videoconferencia con cien mujeres emprendedoras desde la aplicación Zoom. La reina de Holanda se sorprendió al escuchar el duro insulto que pronunció una de las participantes que no sabía que tenía el micrófono encendido y su reacción se tornó viral en cuestión de minutos.

El video que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas muestra en primer plano a la mujer del rey Guillermo, mientras espera el comienzo del encuentro que iba a mantener desde el Palacio. Todo sucedió mientras las invitadas iban conectándose para participar de la cumbre virtual.

“Kan het beter beeld worden? Of is het dit kutbeeld?”, fue la frase que desorientó a todos los presentes. ¿El motivo? Una de las participantes se preguntó en voz alta, sin saber que iba a ser escuchada por la mismísima reina: "¿La imagen va a ser mejor o va a ser esta imagen apestosa?". La utilización del término holandés "kut" no pasó inadvertida, teniendo en cuenta que es considerada una mala palabra.

En ese momento, Máxima sacó a relucir su cintura argenta y se tomó con humor lo que estaba sucediendo. En un primer momento, no pudo ocultar su sorpresa y se puede ver cómo mira hacia los costados en busca de sus asistentes. Su rostro reflejaba la falta de costumbre de la monarca holandesa al incumplimiento del protocolo, muy cuidado en el país europeo.

"Esto no ha sucedido en esta habitación. No sé lo que está pasando. Alguien no tiene una imagen nítida, supongo", esquivó con elegancia la reina; al tiempo que las asistentes seguían viéndola en un incómodo primer plano: "Tengo que decir que no sé qué hacer. Perdónenme".