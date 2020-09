¿Infidelidad de alto nivel? Afirman que Juana Viale mantiene un romance secreto con Coti Sorokin

A mediados de mayo, Juana Viale -quien se encuentra reemplazando actualmente a su abuela en los históricos almuerzos de canal Trece- había contado por primera vez cómo comenzó su noviazgo con Agustín Goldenhorn, su actual novio.

La nieta de Mirtha Legrand lo había presentado a fines del año pasado, pero nunca había dato detalles de su romance hasta hace algunos meses.

Según contó, lo conoció en una suerte de cita a ciegas. “Estaba con amigos y les dije ‘nadie tiene a alguien para presentarme. Un amigo me dijo ‘yo le voy a pasar tu teléfono así se hablan’. Pasó el tiempo, yo estaba en clases de skate de Silvestre, mi hijo, y recibí un mensaje. Me mandó un mensaje que me encantó mucho, me hizo reír y yo soy bastante risueña. Tuvimos un breve contacto telefónico”, había recordado.

No pasaron demasiados días desde que Juana decidió conocer al misterioso muchacho. “Un domingo yo estaba con mis hijos, no podía salir pero tenía libre una hora. Dormí a los chicos temprano, los llevé a andar en skate y le dije que teníamos una hora para tomarnos un vino y conocernos”, rememoró en el ciclo de canal Trece, mientras la cámara tomaba a su pareja, quien se encontraba un costado del estudio.

Pero de aquella confesión ya pasaron más de cuatro meses y, al aparecer, las cosas cambiaron. Este jueves, Débora D´Amato en intrusos aseguró que Juana mantiene un romance secreto con el músico Coti Sorokin. La panelista dio esta información como un enigmático, contando que dos importantes figuras de la farándula están manteniendo un affaire a escondidas.

En ese sentido, contó: "Él es cantante y ella es actriz, aunque se está dedicando a otra cuestión... ¡está en la televisión!". Al lanzar las pistas, además reveló que ella "está floja de papeles", en clara alusión a su actual relación de casi un año con Agustín Goldenhorn. "¿Es de una familia de linaje?", le preguntó Jorge Rial, a lo que D´Amato respondió: "Es de la realeza argentina".

Al final del programa, la panelista accedió a revelar quiénes son los protagonistas del supuesto romance y contó cómo se habrían conocido: "Se conocieron en las redes. Hace poquitito, él salió al aire y dijo 'hola Juanita, hola Mirtha' y les cantó con su guitarra, Él está muerto con ella". Cabe destacar que el músico está actualmente separado de su actual pareja y que el pasado 5 de abril cantó vía Zoom para toda la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.