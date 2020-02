"Inmundicia de ser, sorete": el duro descargo contra Pettinato de Martina Soto Pose

Después de un 2018 cargado de denuncias por abuso sexual en su contra -al menos siete de sus ex compañeras de trabajo lo acusaron de haberlas sometido a violencia sexual- y de un 2019 de calcado silencio mediático, Roberto Pettinato regresó al país y dio una suerte de "descontracturada" entrevista en la que minimizó las acusaciones y se burló de las víctimas: "Mi nombre siempre estuvo un poco sucio. Soy como Jack Sparrow, muy inteligente, sexy y con una reputación media”.

Consultada por las indignanes declaraciones del ex Sumo, Martina Soto Pose -una de las denunciantes- repudió desde su cuenta de Twitter las expresiones de su agresor: "Ay, chicos; no. Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el micrófono y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la boca, diría Ivo (por Cutzarida)".

"Hay muchos delante de él. Baby Etchecopar, por ejemplo", le indicó uno de sus seguidores. "¿Baby también encerraba a sus compañeras de trabajo en una oficina o camarín para toquetearlas? ¿También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de 'iniciación'? No sabía, che", retrucó con ironía la ex Caiga Quien Caiga.

No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico, es un sorete"

Cabe recordar que dos años atrás, Soto Pose denunció al conductor por haberla acosado cuando se sumó como panelista al ciclo Un mundo perfecto. "Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: 'Bueno, esto es así'. Un horror". A su denuncia se le sumaron las de Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias y Josefina Pouso.

"Y tengo muchos episodios más de la misma índole para agregar al prontuario, eh", reconoció en estas horas. "Experiencias horribles mías y de mis compañeras. Pero lo voy a dejar acá porque, de verdad, ese hombre despierta lo peor de mí. Recuerdos muy de mierda".