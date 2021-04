¡Intenso ida y vuelta! Doman se cruzó con un piquetero y éste lo insultó: "Sos el dueño de la hijaputez"

En medio de la segunda ola de la pandemia y del pico de contagios de coronavirus, el centro de la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser este martes el escenario de otro día de cortes y piquetes por parte de organizaciones sociales y movimientos de izquierda. Sin respetar el distanciamiento social o el uso de barbijos, cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Obelisco y cortaron casi totalmente el tránsito en la avenida 9 de Julio.

Luego, se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo, donde se realizó el Consejo del Salario. Bajo la consigna “Unidad de Trabajadores ocupados y desocupados” reclamarán con los cuidados sanitarios, contra los cierres, los despidos y la precarización, por tierra, vivienda, trabajo genuino y por un salario mínimo de 60 mil pesos. Pero este no fue el único corte que se llevó a cabo en suelo porteño.

Pasadas las 10 de la mañana, trabajadoras de la Economía Popular marcharon al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de alimentos. De acuerdo con la comunicación oficial, los movimientos realizaron una jornada de ollas populares y concentración frente a la sede del ministerio que conduce Daniel Arroyo, en reclamo de alimentos y puestos laborales. Además, exigieron respuestas frente a la crítica situación sanitaria, económica y social en barrios populares.

Cortes en la Ciudad.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales, movimientos piqueteros y de desocupados y sindicatos combativos se sumaron a las movilizaciones al Ministerio de Trabajo (en Corrientes y Alem), en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. “Basta de ajuste, ningún salario por debajo de la canasta básica de 61 mil pesos", reclamaron.

Las marchas en medio de la pandemia de coronavirus.

En medio de este contexto, Fabián Doman mantuvo esta tarde en su programa radial, Doman 910, por radio La Red, un acalorado enfrentamiento con Nicolás, quien se definió como referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el cual reveló que mantiene un estrecho vínculo con Juan Grabois y al no poder explicar "cómo se gana la vida", decidió insultar al periodista: "Sos el dueño de la hijaputez en la Argentina".

El intenso ida y vuelta entre Doman y el piquetero

Doman: Nos parece que no se guarda distancia social, que hay falta de barbijos. Entiendo y soy primero que comprende que hay 42% de pobreza. Toda esa parte la comprendo y hasta capaz que tenés razón en el reclamo, no me meto en eso. Pero...¿no se pueden hacer manifestaciones que no generen más contagios?

Nicolás: Mirá, nosotros hicimos la manifestación más chica que pudimos, podría haber sido el triple que ésta, para realmente tratar de cuida nuestras vidas. Pero si no se cumplen los compromisos asumidos, es muy difícil que la gente se cuide. Nuestros compañeros tienen que elegir entre cuidarse la salud y comer. Lo que menos quiere es que mis compañeros y compañeras estén hoy acá, hicimos todo el pasillo para no llegar a esta situación. pero lamentablemente llegamos a esta medida donde tratamos de cuidar la distancia.

D: No lo lograron

N: Tampoco se logra que nuestra gente coman.

D: Está bien Nicolás, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Se contagia todo el mundo y listo, tiremos la toalla? ¿Sabés lo que siente el comerciante que lo van a cerrar y ve que ustedes están como están? ¿Qué siente el que tiene una ferretería y que con suerte llega a fin de mes?

N: ¿Vos sabés lo que siente el cartonero?

D: Lo mismo que el ferretero que no llega a fin de mes, Nicolás. No hay ricos y pobres en todo esto

N: ¿Y no está protestando el comerciante? ¿No protesta? ¿ No abre a contra hora?



D: No, lo abre cuando puede abrir y paga los impuestos como puede. El ferretero no se junta con cinco mil ferreteros más en la 9 de Julio a cortar el tránsito, a joderle la vida a todo el mundo y a no tener distancia social, Nicolás. ¿Ustedes tienen coronita y el ferretero no?

N: Si el ferretero quiere ir a reclamar....

D: Pero no lo hace y ¿sabes por qué? porque no quiere contagiar, ni contagiarse

N: ¿Y te pensás que mis compañeros vienen acá y dicen ´me cago en el país´?

D: Me parece que es obvio que si vos hacés determinadas cosas y no guardás distancia social, te vas a contagiar, Nicolás. ¿Qué me vas a hablar del hambre? ¿El fiambrero no tiene hambre? ¿El dueño de un negocio, el laburante y el mozo que no tiene trabajo no tiene hambre? ¿Sos el dueño moral del hambre?

N: No, lo que sí vos sos el dueño de la hijaputez en la Argentina.

D: Qué me importa, decí la grosería que quieras. ¿Vos tenés relación con (Juan) Grabois?

N: Tengo relación con Grabois.

D: ¿Y por qué no lo vas a ver a Grabois que es prácticamente funcionario de este gobierno? ¿Para qué perdés tiempo en la calle?

N: No es funcionario, hermano.

D: Estás haciendo política. Te mandaron a cortar la 9 de Julio, nene. ¿Te pensás que la gente es tonta? ¿Grabois no tiene funcionarios en el Ministerio que vos estás en la puerta? ¿El movimiento de ustedes no tienen funcionarios?

N: Sí.

D: ¿Entonces por qué no los vas a ver? ¿Para qué estás haciendo el show que estás haciendo?

N: ¿Vos hacés periodismo o el show del chiste hermano?

D: El chiste lo hacés vos, que sos un mal educado que me insultó y yo seguí la charla igual. ¿Nicolás de qué vivís?

N: ¿De qué te importa?

D: No podés contarlo, ¿no?

N: ¿Y vos de qué vivís?

D: De mi sueldo de periodista en radio y televisión. ¿Vos lo podés contar?

N: Haciendo esto que estás haciendo...¿esto para vos es hacer periodismo?

D: Mirá. Una persona que no puede contar....Parte del periodismo es preguntarte a vos, que perteneces a la agrupación de Grabois que tiene funcionarios en el ministerio de Desarrollo Social, sobre el show que estás haciendo en la calle, cagándole la vida a la gente, cagando a los trabajadores. No te importa nada y cobrás por cortar calles. ¿Crees que somos idiotas?

N: Vos cobrás por patotearme...

D: Yo cobro para mostrar a tipos como vos que cobra para cortar la calle. Contame de qué vivís, de qué vive Grabois. Contale a la gente. No lo podés contar al aire de qué vivís flaco y venís a dar clases de moral. ¿No te da vergüenza?

N: ¿A quién le cago la vida?

D: A la gente que no pudo ir a trabajar porque le cortaste la calle. Al laburante que no pudo trabajar y no llega a fin de mes. Mucha gente hoy no llegó al trabajo, laburantes que vos no conocés porque no laburás.

N: ¿Vos vivís para cobrar al decir las pelotudeces que decís?

D: Repito lo que cualquier laburante quiere, trabajar. No que ustedes le corten la calle y vivan de planes sociales. Hace 10 minutos que estoy tratando de que me digas de qué vivís y no me lo supiste decir. ¿De qué vivís?

N: No te lo quiero decir

D: ¡Porque no podés! Contame de qué vive Grabois.

N: Tampoco te lo voy a contestar.

D: Vos tenés funcionarios de tu agrupación en el ministerio de Desarrollo Social para que te reciban y no necesitás hacer el show que hiciste hoy.

N: ¿Pero por qué te crees que haría eso si podría entrar tranquilo?

D: Porque te pagan para que lo hagas, nene. ¿Te pensás que somos estúpidos?

N: ¿Vos crees que me pagan para contagiar a la gente de COVID?

D: Sí.