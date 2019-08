¿Intento de suicidio, depresión e internación? La palabra de Guido Süller desde la clínica

Guido Süller debió ser hospitalizado en las últimas horas. La noticia trascendió después de que Tomasito compartiera en Twitter un video en el que se lo podía ver al mediático durmiendo en una camilla. De inmediato, los rumores sobre su cuadro de salud inundaron las redes sociales. La palabra oficial.

"Estoy bien y contenido", aclaró en diálogo con BigBang, al tiempo que pidió desestimar los graves rumores en torno a su cuadro de salud: "Por favor, aclará que no fue un intento de suicidio". ¿Qué fue lo que tuvo? "Un ataque de pánico, por toda la angustia que me generó la muerte de mi mamá", precisó.

Nélida Belgiorno, mamá de Guido y Silvia, murió el pasado 31 de julio a los 91 años. Estuvo los últimos cinco días de su vida internada en grave estado. "Se murió mi mamá, estoy devastado; por favor, ayúdenme", fue el mensaje con el que el mediático hizo público el deceso.

Un día después, fue el propio Guido quien apuntó contra los médicos que atendieron a su mamá. "Es muy fuerte lo que pasó. La envenenaron. Le dieron un medicamento para la artritis, pero es tan fuerte que a una señora de 90 años no se le puede dar. Los médicos se protegen entre ellos", denunció. "No voy a parar. Ahora estoy hecho pelota. Tengo a mi mamá en un cajón. Pero ya voy a ir, me voy a sentar frente a una cámara y voy a contar todo".

"Tenía problemitas de memoria y nada más. Estaba más sana que nosotros dos juntos. ¿Si hay gente que no la quería ver viva? Más adelante vamos a decir eso porque es muy fuerte lo que pensamos de lo que sucedió", advirtió, al tiempo que insistió con que la muerte fue "muy repentina" y que todavía "hay cosas que no cierran".

Pese a su avanzada edad, Nélida se encontraba bien de salud, aunque "con algunos problemitas de memoria". "Había ido a comer pizza con cerveza con mi hermana. Al día siguiente le salió un sarpullido, llamamos al médico, le dio un remedio, no le hizo nada y al otro día estaba peor, así que la internamos", explicó en su momento Silvia.

Pero el cuadro, de acuerdo a lo denunciado por Guido, se agravó en la clínica. "El sarpullido se le fue, pero después le salió un herpes en la boca que se fue propagando en la lengua, garganta y esófago. Le hicieron un estudio de defensas y las tenía tan bajas como una persona con inmunodeficiencia. Entonces, empezó a pescar cualquier virus o bacteria en el ambiente.

Crónica de los días previos a la internación