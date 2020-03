"Inutilísima", el nuevo programa hogareño de Susana Giménez: "Me daba miedo prender el horno pero hice un pollo"

Como le pasa a la mayoría de los argentinos, para Susana Giménez el encierro dentro de su casa en Barrio Parque también resulta complicado, y para evitar el aburrimiento, la diva de los teléfonos se propuso aprender dos cosas que no sabía: hacer café y cocinar.

Después de haber abandonado su chacra en Uruguay, la rubia regresó a Buenos Aires, donde se quedó en cuarentena junto a una de sus empleadas. Según ella misma contó hace unas horas, para que el tiempo pase más rápido, se propuso una serie de tareas que debe cumplir cada día para llenar los espacios.

Entre las cosas que mencionó, comentó que lee los diarios, usa su celular y además aprovecha la computadora para distraerse y jugar.

"Uno tiene que planear un schedule (calendario) casero. Te levantas a tal hora, te bañás, te ponés las cremas, desayunás, lees el diario, ves los teléfonos y voy a la computadora. Juego a muchos juegos, estoy leyendo y me dio por limpiar, por tirar todas las cosas que uno guarda al cohete", reveló en un mensaje de Whatsapp que envió al programa Los Ángeles de la Mañana.

Del mismo modo, contó que por primera vez se preparó un café, aunque le costó bastante aprender a usar las capsulas. "Me gasté toda la caja de café. Se me arrugaban todas las cositas (cápsulas) y el café no salía. Al final me salió, pero gasté como 10", contó divertida.

Además, aún sorprendida, aclaró que por primera vez en su vida, cocinó un pollo, aunque prendió el horno con ayuda de la señora que trabaja en su casa, quien decidió pasar el aislamiento junto a Giménez.

"¡Y no lo vas a poder creer! Yo tampoco; porque hice un pollo. Está en el horno. Me dijeron que lo ponga una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Esperé que bajara Diolinda, que trabaja conmigo, vive acá y no se fue a su casa. Entonces, cuando bajó, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", comentó.

Ante esta novedad, la hija de la diva, Mercedes Sarrabayrouse, usó su Instagram para compartir una foto de la comida que su madre hizo. "El primer Pollo que hizo mamá ! Lastima que no lo puedo probar, guárdame un poco please", escribió.

En cuanto a la pandemia, la conductora relató que tiene la esperanza de que poco a poco las cosas mejoren, y que si lo que uno busca es estar bien, no es tan terrible quedarse en casa.

"Por suerte tenemos los ejemplo de Italia y España para saber qué tenemos que hacer. Ellos tuvieron la desgracia de caer tanto, tanto. El bicho pasó de China a Italia, de esa manera. Después a España. Esto es una lucha con un enemigo invisible. No es tan terrible quedarte en casa. Imaginate que podés estar en una cama con un respirador, sin poder ver a tu familia, sin saber qué te va a pasar", sostuvo.

Por último, comentó que no puede creer que haya gente que no se quede en su vivienda, cuando lo único que hay que hacer es hacerle caso a los que saben. "Yo no sé qué se merecen estos médicos que están luchando con falta de insumos. Y las enfermeras, los camilleros, todos los que se dedican a la salud. Y la policía. Yo tengo fe. Si tenés miedo, no podés ganar. Yo no tengo miedo, aunque estoy en la edad peligrosa. Pasará lo que tenga que pasar. Si nos quedamos en casa, el número de contagios va a ir descendiendo", cerró.