¡Irresponsables! Masivo repudio contra Ventura y Beligoy por volver del exterior y no ponerse en cuarentena

El miércoles pasado, el Gobierno ordenó la cuarentena obligatoria para quienes hayan arribado a la Argentina provenientes de países afectados por el virus, como por ejemplo: Italia, China, Japón, España, México, Alemania o Estados Unidos, entre otros.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que aquellos que viajaron al exterior y recorrieron los países afectados “tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa”, y recordó que si no lo cumplen “estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”.

Pero existen algunas personas, sobre todo figuras públicas, que decidieron hacer caso omiso al pedido del presidente a pesar de que estuvieron hace poco en países donde la aparición del Covid-19 está generando mucha preocupación entre sus habitantes.

Uno de ellos es Adrián Ventura, periodista y conductor de Todo Noticias (TN). Tal y como se puede ver en sus redes sociales, estuvo durante la semana pasada en Estados Unidos, recorriendo Washington DC y disfrutando de los distintos puntos turísticos que ofrece esa ciudad.

Pero si bien regresó hace solo 48 horas, decidió no respetar la cuarentena que indicó el ministerio de Salud de la Nación que hay que cumplir si se ingresa al país. ¡Y no solo eso! Sino que, además, decidió comprometer a sus compañeros fue a la emisora para ponerse al frente de Tempraneros, su ciclo matutino: “Volví. Después de una largas vacaciones y un poco de trabajo”, había dicho.

Pero su compañera, Dominique Metzger, fue quien lo terminó mandando al frente en vivo: “Pero Adri, ¿vos no tendrias que estar en tu casa?”, le preguntó al recién llegado de los Estados Unidos, país que ya cuenta con más de 1200 casos de infectados por el virus COVID-19.

El periodista solo atinó a hacer una sonrisa un tanto nerviosa y dejó pasar la consulta de su compañera. Algo que no hicieron los usuarios en las redes sociales, los cuales no tararon en tildarlo de “irresponsable” y “mala persona”.

Pero Ventura tampoco está solo y no es el único que decidió en incurrir –tal como avisó el presidente- en un delito. Federico Beligoy también fue repudiado en las redes sociales luego de regresar de Alemania y no ponerse en cuarentena, tal y como exigió el ministerio de Salud.

El ex árbitro fue entrevistado por “Superfútbol” luego del escandaloso final de la Superliga, que tuvo como protagonista al árbitro Patricio Loustau. Luego de hablar de temas futbolísticos, y ratificar que tanto Loustau como el línea que anuló el gol de Borré no serán sancionados, Esteban Edul le hizo una pregunta que descolocó al Director Nacional de Arbitraje.

Consultado por su viaje al exterior del último fin de semana, Beligoy no quiso responder si se había puesto en cuarentena y, molestó, dijo que no iba a hablar "de su vida privada". Furiosos, los usuarios repudiaron el gesto del ex árbitro y exigieron que sea sancionado.

En este sentido, el Código Penal establece penas de 6 meses a 2 años para quienes violen las medidas pautadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia (Art. 205); de 3 a 15 años para aquellos que propagen una enfermedad peligrosa (Art. 202) y multas de entre 5 mil y 100 mil pesos cuando dicha propagación fue cometida por imprudencia o negligencia. (Art. 203).

A diferencia de Ventura o Beligoy, otras personalidades de la farándula y los medios sí se sometieron a cuarentena. Una de ellas fue Tini Stoessel, quien tuvo que cancelar un show que tenía previsto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Ángel de Brito y Mariana Brey, que se encuentran de vacaciones en el mismo país que visitó el conductor de TN la semana pasada, también deberán acatar las reglas cuando vuelvan al país.