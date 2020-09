"Ivana Nadal fue captada por una secta": afirman que la modelo se involucró en una organización coercitiva

Desde que comenzó a regir en el país el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el presidente Alberto Fernández, Ivana Nadal se abocó de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.6 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, consejos alimenticios y de vida.

Sin ir más lejos, la modelo se volcó a lo espiritual, a lo reflexivo y diariamente sube contenido a sus historias de vida contando su manera de ver la vida. Sin embargo, días atrás protagonizó un verdadero escándalo al comparar a un hater con un violador: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales (sic). Todos están dando maldad al mundo”.

Esta frase provocó que los ánimos se alteraran y que varios famosos salieran a responderle. De hecho, sus redes sociales se llenaron de comentarios repudiando sus palabras, por lo que Ivana tuvo que salir, una vez más, a defender su postura. "Podrá ser conflictivo para el mundo que expongas tus ideas y que seas de la forma que eres, pero tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que sabes que eres”, manifestó.

Bajo un descargo titulado "Características de un ser de luz”, la morocha sostuvo que ella no es comprendida y que el problema es de la sociedad, que no la entiende. “Pueden llegar a sentir fuertes momentos de soledad, rechazos e incomprensión. Los seres de luz se sienten atraídos por ayudar a los demás, actúan desde la real bondad, siendo sensibles y empáticos”, sostiene un fragmento de la publicación que compartió.

En medio de este panorama, Pablo Salum, principal impulsor de la ley antisectas en la República Argentina, dialogó con Hay que ver (El Nueve) y aseguró que Ivana fue captada por una secta. “Lo que vemos habitualmente cuando hay una captación es un cambio en el discurso y la adopción de un doctrina o filosofía que puede atentar contra la salud y los derechos de terceros", reveló.

En ese sentido, señaló que, por norma general, las personas suelen llegar a pensar que "estar en una secta es estar captados dentro de una comunidad, como en una película, con sacrificios humanos y hay chicos abusados sexualmente. Pero no es así, se mezcla todo”, explicó el entrevistado en el programa de José María Listorti y Denise Dumas.

Y continuó: “Estas doctrinas se meten con la sanidad. Las organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, no son lo que eran antes porque se fue conociendo mucho a nivel mundial. Se fueron fusionando y tratan de imponer su doctrina a través de prácticas y pseudociencias que las hacen pasar por prácticas científicas cuando no lo son”.

Para Salum, a veces "no se habla de captación porque la persona no está adherida al 100%”. Cabe recordar que él perdió a toda su familia por culpa de una organización coercitiva, por lo que aclaró que el caso de la modelo podría también tratarse de una adhesión a un doctrina new age. "Hay muchos que son antivacunas, anticiencia", dijo.

Y dio detalles de este tipo de adoctrinamiento: "Creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuánto más des, más vas a recibir. Esto mismo que dijo Ivana Nadal fue dicho por Claudio María Domínguez sobre el caso de una madre que asesinó a su hijo y luego de suicidó".

Y sumó: "Él dijo que ese niño se lo merecía porque 'era su karma', porque 'seguramente había sido una mala persona en su vida anterior'". En ese sentido, el impulsor de la ley antisectas precisó que muchas de las personas que ejercen ese rol espiritual justifican los abusos sexuales y la pedofilia bajo ese tipo de lineamientos.

Durante la entrevista, Listorti le preguntó sobre si observaba una línea de pensamiento parecida entre los dichos de Ivana con respecto a “soltar el dolor por la muerte de un hijo” con los de algún tipo de organización coercitiva, a lo que Salum respondió que "sí". "Porque dentro de estas organizaciones coercitivas, el desapego es desapegarse de todo", remarcó.

"Porque no quieren que vos tengas vínculos y que no te aferres a lo mundano, así te captan al 100%. Para una organización coercitiva, un hijo es un problema. Porque este hijo va al colegio, va al hospital porque necesita controles sanitarios, y entonces el tiempo que se invierte en este hijo, es tiempo que se le quita a la organización para cumplir sus metas”, agregó.

Finalmente Salum sostuvo que hace tiempo que Ivana Nadal fue "captada por una organización coercitiva". “Yo no me fijo si es un político o un famoso. Trato de hacerlos comprender, pero cuando uno sabe que la persona está totalmente tomada, lo que no tenés que hacer es confrontarla, porque las víctimas están preparadas para confrontar y cortar el vínculo", cerró.