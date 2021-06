"Jamás dejaría colgado a alguien": ¿estará o no Alex Caniggia en la final de MasterChef?

La salida de Alexander Caniggia de MasterChef aun sigue siendo motivo de debate. Si bien se rumoreaba que el participante había renunciado al reality, Marcelo Polino aseguró en Flor de Equipo que fue descalificado por mala conducta. Eso generó aún más sospechas para los fanáticos del programa que no saben si el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se presentará en la fase final.

En medio de cruce de rumores, el representante de Alex, Fabián Esperón, habló con Intrusos luego de que Rodrigo Lussich afirmara que Alex no será parte de la final, ni estará presente como público en el último programa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Ayer no se presentó en la grabación, a la que fueron casi todos los participantes de la edición actual", dijo el periodista. "No sé si la relación quedó tan mal, pero no fue ni para despedirse en la final".

Esperón no confirmó ni desmintió lo dicho por Lussich. "En caso de que alguna vez Alex no vaya a un programa, él no es de faltar y no avisar, siempre avisa y es algo", expresó. "Alexander jamás dejaría colgado a alguien".

El representante aseguró que el mediático "está extremadamente contento con el programa, le gusta MasterChef, está en instancias en las que jamás pensamos que iba a llegar".

"Alex está cansado, tiene siete, ocho horas de grabación por día más cuatro horas de viaje", agregó. "Es muy de hacer lo que se le antoja en el momento, es una persona que es totalmente diferente a lo que se ve en redes. MasterChef supo sacarle algo de lo que realmente es".

Esperón valoró que el programa "lo ayudó muchísimo" y reveló que su único punto de discordia era con Germán Martitegui. "Él se lleva en general bien con el jurado, con Donato yo creo que se hicieron amigos. Con todos tuvo buena onda, pero el último tiempo el me dice: 'Hitman me da con un caño siempre, no sé qué le pasa'", describió, en relación al parecido entre el chef y el personaje de videojuegos.