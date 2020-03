¡Jimena Barón se quedó sin papel higiénico! El desopilante video que grabó en cuarentena

Acostumbrada a actualizar casi de modo permanente sus redes sociales, Jimena Barón aprovecha la cuarentena por el brote de Coronavirus para mantener a sus fans informados sobre el día a día de su reclusión. El momento en el que se quedó sin papel higiénico y la desopilante historia que subió a Instagram desde el inodoro de su casa.

"Feliz, cuidando el último rollo de papel que me queda", bromeó la actriz, al tiempo que compartió un video en el que se la puede ver desmenuzando el papel para que dure más. La imagen se viralizó en cuestión de segundos y se convirtió en el primer trending topic de Twitter en la Argentina.

La reacción de los usuarios de Twitter

Las otras reflexiones de Jimena Barón en cuarentena por Coronavirus

En los primeros días de reclusión, Barón compartió más de una foto hot y hasta sorprendió a sus vecinos con un perreo que luego, claro, viralizó también desde sus redes sociales.

"Yo a la mañana, sin maquillaje, ni filtro, ni una mierda. Me despierto china y con cara de cerdito. Necesito el mate antes de respirar y amanezco enérgica flasheando que la vida (a pesar de todo) está re copada".

"A veces ese pensamiento se desvanece cuando cae la tarde. El encierro me hace replantear cosas. A veces, esos pensamientos se desvanecen cuando cae la tarde también".

"Soy de géminis, pienso y vivo todo con pasión y firmeza, a veces me dura meses, días; a veces, horas. No es de mala, cambio mucho de opinión y de gustos, lo cual no significa que no sean reales y genuinos".