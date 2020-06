¡Juana Viale viola la cuarentena para tener sexo, lo confesó en vivo y no se dio cuenta!

¿Juana Viale viola la cuarentena para tener sexo? Todos los que están en pareja y no conviven llevan, si no se hicieron los vivarachos, llevan ya más de noventa días a pura satisfacción manual. Ese sería el caso también de la nieta de Mirtha Legrand que no vive en la misma casa con su novio, el arquitecto Agustín Goldenhorn.

En el medio del programa de ayer, en el que estaban invitados Oscar “Negro” Oro, Eduardo Feimann, Baby Etchecopar y Fernando Carnota, a la nieta de la Chiqui le preguntaron por su relación con su novio. “¿Se ven con Agus de vez en cuando?”, le preguntó el Negro Oro.

“Sí, obvio”, respondió Juanita con una mirada socarrona para luego añadir que una vez por semana se ven con su novio. Ninguno en la mesa se percató de que la nieta de Mirtha estaba confesando un delito. "¿Cada cuánto se ven?", indagó el Negro Oro. "Y... nos vemos una vez por semana. Pero la pandemia a veces es compleja", se quejó.

Cabe recordar que dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio no existe, todavía claro esta, una excepción para las prácticas sexuales. Pero entre tanta extensión, que los runners, que los comercios, que las salidas con los chicos los fines de semana, quizás Juanita se confundió.