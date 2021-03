"Jujuy" Jiménez habló sobre los maltratos de Cabak: "Me iba llorando del estudio"

Todo ocurrió a principios de febrero, cuando Sofía "Jujuy" Jiménez le manifestó a las autoridades del canal América que no se sentía cómoda trabajando con Horacio Cabak en Informados de todo, tras el intenso cruce en vivo que habían mantenido por el testeo positivo de coronavirus de Carolina Pampita Ardohain que terminó en una discusión por el polémico cumpleaños que la propia "Jujuy" realizó en Pinamar.

De hecho, la flamante participante de La Academia de Showmatch advirtió este miércoles en Los Ángeles a la mañana que no volvería a trabajar con el conductor porque se sintió maltratada. “Me gusta ser respetuosa con los compañeros de trabajo. Si él tuvo un conflicto conmigo, concretamente no lo sé. Si quedó en claro, porque hubo un momento al aire”, recordó Sofía.

Atento a la respuesta de la morocha, Ángel de Brito redobló la apuesta y le preguntó si se había sentido maltratada por Cabak, a lo que Jujuy respondió: “No sé si maltrato… Quizá si…Yo tenía mi punto de vista. Él tenía otro. Tuve que plantarme y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad, quizás”. Acto seguido, contestó que si pudiera elegir, preferiría no volver a trabajar con el conductor.

Sobre su paso por Informados de todo, Jujuy explicó que hubieron situaciones que "no estuvieron buenas". "No la pasé bien. No quiero meterme con alguien que estuvo muchos años en el medio…Era la primera vez que me tocaba trabajar con un compañero difícil. Me hago cargo de mi falta de experiencia para plantarme”, dijo y sobre su pelea puntual con Cabak, aclaró: "No saben lo que temblé ese día".

Jujuy y Cabak condujeron Informados de todo.

Y agregó, aclarando que abandonó el programa llorando en varias oportunidades: "El insistía y me dejó hablando sola. Evidentemente, no me bancaba o no sé. Yo sentía que mi presencia le podía molestar”. El primer roce entre ambos surgió cuando Jujuy salió a defender a Pampita, mientras que Cabak se limitaba a criticar a la jurado de La Academia tras haber dado positivo de COVID-19 por no cumplir con la cuarentena luego de haber viajado a México.

La ex pareja de Guillermo López y Juan Martín del Potro justificó a su colega al señalar que confió en el PCR que le hicieron para continuar con su vida en forma normal. Sin embargo, Cabak la fulminó: “Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”. “Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”, le había dicho a Jujuy.