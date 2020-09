"La cabeza me revienta": otro conductor de TN tiene coronavirus y pidió "evitar las reuniones sociales"

Este lunes, el conductor de TN Fernando Molinero -a cargo de animar las madrugadas del canal- reveló a través de redes sociales que tiene coronavirus.

"Les cuento a todos que emprendí el viaje a Villa Covidea, estoy aislado por 15 días. Bastante dolor de cabeza, cintura y fiebre. Les mando un abrazo grande", relató en Twitter.

Fernando siguió cronicando su cuadro al día siguiente expresando con ironía que en "Villa Covidea no hay caballos, no hay playa, hay mucho dolor de espalda y cuerpo, dolor de cabeza, ojeras, y todavía fiebre".

"Mi recomendación, cuídense para no salir sorteados", advirtió relatando que durmió "como el o...." en la noche del martes y que tiene la cintura "prendida fuego del dolor y ya no sentía "gusto ni olores" .

"La cabeza me revienta. Tratá de no hacer reuniones para ahorrarte esta enfermedad de m...", sentenció aconsejando responsabilidad a sus seguidores.

Más contagios en TN

Molinero no es el único caso positivo en TN. Un mes atrás, Mario Markic, Bebe Contepomi y Roxy Vázquez también revelaron que se habían infectado de coronavirus.

"En verdad, no me sentía mal pero por curiosidad acompañé a mi mujer Luisa que quería hacerse el test. Para mi sorpresa, me comunicaron que tenía Covid-19", explicó el conductor de En El Camino, que no presentó ningún síntoma.

Markic había dejado de trabajar de manera presencial en el estudio de Artear desde que se decretó la cuarentena y participaba en general de manera remota.

"No tengo idea de cómo me contagié, con mi mujer tomamos todos los recaudos sanitarios para salir y entrar a nuestra casa", relató.

Contepomi, por su parte, había revelado su diagnóstico días antes. "Me quedan seis días de aislamiento por haber dado positivo en Covid. Todos en la familia estamos muy bien", señaló en redes.

Vázquez, mientras tanto, también se había hisopado y dio a conocer su resultado positivo en redes sociales. "Tuve cansancio corporal y me fui a hisopar ayer. Hoy me dieron el resultado. Estoy cumpliendo el aislamiento en mi casa. Estoy bien. ¡Gracias por los mensajes y a cuidarse!", contó.

En diálogo con su colega Federico Seeber, explicó que el virus se le manifestó como "una gripe muy fuerte" con "dolor de espalda y de cuerpo en general".

"Al limón exprimido no le siento el gusto, es como agua, la cerveza también, el café con leche, igual. Pero si hago memoria, la cadena empezó con un dolor muy fuerte de cabeza que para mi era simplemente eso", comentó.

Sergio Lapegüe, compañero de noticiero de Roxy, también se realizó el test aunque en su caso dio negativo. De todas formas, se sometió al aislamiento preventivo de 14 días obligatorio para contactos estrechos de infectados.