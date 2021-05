La catarata de insultos de Romina Malaspina a Cinthia Fernández: "Falsa, envidiosa y gorreada"

Son días agitados para Cinthia Fernández. Y es que luego de anunciar que logró que el juez de familia obligara a Matías Defederico a pagarle una gran suma de dinero en concepto de alimentos y de aclarar que Martín Baclini "es el amor de su vida", la panelista recibió una catarata de insultos y agresiones de parte de Romina Malaspina, quien en las últimas horas se lanzó como cantante.

Todo comenzó cuando la ex Gran hermano comunicó a través de sus redes sociales su salida del noticiero de Canal 26, a casi un año de haber comenzado a presentar las noticias. Esto se debía al deseo de la modelo de incursionar al mundo de la música, decisión que fue fuertemente criticada por Cinthia al considerar que Romina no tiene la voz para lanzarse de lleno al canto.

En Los Ángeles a la mañana, Maite Peñoñori sostuvo que la decisión de no continuar en Canal 26 no habría sido de Romina, sino que habría sido desvinculada. Esto enfureció a la ex hermanita, quien aprovechando el contexto decidió enviarle un fuerte mensaje a la ex de Defederico. "Recién acabo de ver lo que dijiste de mí el martes y después me pedís el teléfono y me chupás las medias, para preguntarme si me bajé del programa", le dijo Romina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Y decís que no tenés nada personal'. Yo dije 'bueno'. Y sigue: 'Cararrota, falsa de M, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos y por eso te va a seguir yendo así, como te fue en toda la vida'. Perdón que lea así, pero escribe como el traste, no es que estoy leyendo mal. Vas a morir en un programa de chimentos, hablando de los demás. Hasta ahí llegás. ¡Qué papelón cómo terminó tu carrera!".

El mensaje fue leído al aire por la propia Cinthia durante los minutos finales del programa. "Tienen que entender, en esas cabezas vacías, que hay gente que no le interesa el puterío low cost del que vienen. Estás totalmente caducada. Envidiosa. Y quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa. Olvidate de volver a hablar conmigo en tu vida. Besitos", cerró Romina en su mensaje.

La guerra entre Malaspina y LAM surgió el pasado 5 de mayo, cuando la ex Gran Hermano plantó iba a estar como invitada en un móvil, luego de que se conociera que decidió abandonar su rol de "periodista" para centrarse en la música. Sin embargo, la modelo, enojada con el programa, los plantó y decidió bajarse del móvil. "Me manda un video de la información y la conversación de Maite. Me manda el video y me dice 'por esta razón me bajo'", contó Pía Shaw.

Maite, al escuchar que Malaspina la señaló como la causante de su enojo, resaltó: "Yo dije que no le habían renovado el contrato". Y acto seguido, leyó el mensaje que le envió Romina a la producción, donde daba a conocer que se daba de baja del programa y que prefería no salir al aire. "Habló con Cande, con nuestra productora y dice, que iba a venir. 'Amor, perdón pero después de esto prefiero no ir mañana, nada de lo que dijeron es cierto´".

Y concluyó Romina, en el mensaje dirigido a la producción del programa: "Yo la verdad que siempre tengo la mejor predisposición para los medios, pero con toda esta información falsa, no voy asistir. Te agradezco, no tengo nada que aclarar. Pero si dan información que es toda mentira, demasiada malicia e innecesaria, en cada cosa que dicen. No sé por qué mienten tanto, si yo les iba a dar Zoom, o iba a ir igual de buena onda'".