"¿La China tiene olor a pata?": Vicuña habló de los defectos de la actriz y causó revuelo

A pesar de que juntos atravesaron miles de tormentas, incluso luego de haber tenido un comienzo de relación rodeado por el escándalo y cientos de rumores, con el paso del tiempo Benjamín Vicuña y la China Suárez supieron afrontar las crisis, y formaron una enorme familia junto a sus hijos.

En este contexto de puro amor, el actor chileno fue consultado por los defectos de su mujer, y aunque Vicuña no se animó a contar detalles íntimos de la mamá de sus hijos, sí reveló que cuando no duerme bien, Eugenia se vuelve "un ser peligroso".

Vicuña habló de los defectos de la China Suárez.

En diálogo con Migue Granados para su programa ESPN Playroom, Benjamín comenzó a hablar de la vida que tiene junto a la China y de lo feliz que es al haber podido ensamblar su familia con la de ella, más los dos hijos que ambos tuvieron juntos: Magnolia y Amancio.

En este contexto, el artista contó que está muy enamorado de su mujer, y que lo que más le gusta de ella es verla dormir. “No paro de sorprenderme, sobre todo cuando está dormida. Estoy enamorado. Es una mujer con la que armamos un proyecto muy bonito”, se sinceró el chileno.

Para cortar un poco con tanta dulzura, el humorista le preguntó si Suárez no tenía algún defecto, como "olor a pata" o "mal aliento", y entre risas, Benjamín empezó a pensar para contestar.

“Yo soy carnívoro y ella es vegetariana y, viste, no es lo mismo”, dijo en primer lugar Vicuña, haciendo referencia a que la dinámica familiar cuesta cuando hay diferentes platos que hacer.

“¡Eso no es un defecto! La que está haciendo bien las cosas es ella. Y mirá que yo como carne", respondió por su parte Granados, quien le pidió al actor que fuera más profundo, y pensara un defecto real de la "China".

De este modo, aunque no habló de intimidades, Benjamín se animó a contar que la falta de sueño transforma a su mujer "en un ser peligroso", algo que igualmente mencionó, le pasa a todos los humanos.

“Tiene esta cosa de las mujeres, que les gusta meterse a la pileta, pero no meter la cabeza. Es lindo el chapuzón, tirarse de palito. El proceso del piletazo no se lleva a cabo si no metés la cabeza”, confesó por último el galán.

Después de eso, el artista contó que a pesar de que le encanta Chile, elige vivir en la Argentina porque ama este país. "Creo que el argentino por esencia es solidario. Hay una clase media que va al teatro, a recitales, consume y hace mover la rueda. El arte no es elitista, sino que es transversal. Mi humilde opinión es que les falta creérsela", sostuvo.

Familia ensamblada

Suárez y Vicuña se convirtieron en papás de Amancio durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, a fines de julio, y en aquella oportunidad los dos se mostraron felices y contentos ante la llegada del pequeño.

El chileno además es papá de tres varones, mientras que la china es mamá de Rufina. Del mismo modo, la pareja ya tenía a Magnolia, quien ya tiene 2 años.