¿La echan del Cantando 2020? El Chato Prada, durísimo con Lola Latorre: "Tiene que renunciar"

No son horas fáciles las que transita Lola Latorre. Luego de un fin de semana agitado por su supuesta presencia en una fiesta clandestina realizada en una quinta de Mercedes en medio de la pandemia, la producción de LaFlia analiza en este momento si le pondrá fin a su participación en el Cantando 2020 (tal y como le ocurrió a Pablo Ruiz semanas atrás) o si, de lo contrario, se la dejarán pasar.

Cabe destacar que la hija de Yanina Latorre adujo que no había asistido al encuentro en Mercedes, sino que fue a buscar a una amiga cuando llegó la Policía para suspender la reunión. "Yo nunca asistí a la fiesta, yo me muero si me quedo sin el Cantando, real, porque primero es mi trabajo, la estoy pasando súper bien, en ningún momento fue mi intención ir. Lo que hice fue de boluda, pido mil quinientas disculpas", sostuvo la concursante.

Lo cierto es que los ánimos en LaFlia están caldeados por esta situación a causa de varios motivos. El primero y que pone en jaque el futuro de la hija de la panelista de LAM en el certamen de canto es que existe un antecedente: a mediados de octubre y en similares condiciones, Pablito Ruiz acudió a una fiesta clandestina luego de su debut en el Cantando 2020 y el propio Marcelo Tinelli decidió que no esté más en el certamen.

El interprete de "¡Oh Mama! Ella Me Ha Besado" había sido incorporado al Cantando 2020 junto a Ivanna Rossi para reemplazar precisamente a Lola Latorre y Lucas Spadafora luego de que ambos y su coach del grupo, Natalia Cociuffo, dieran positivo de coronavirus. A raíz de los estrictos protocolos sanitarios que tiene el Cantando por un sueño, el cantante fue despedido casi de inmediato. "Errar es humano", sostuvo en su descargo.

Sin embargo, la única razón que Lola Latorre todavía no corrió la misma suerte que su reemplazante fue que todavía, por ahora, no trascendió ni una sola imagen o video de la influencer que corroboré que participó de la fiesta. Cabe remarcar que fue demorada el domingo por la madrugada a la salida de la fiesta clandestina. De hecho, quedó imputada por el Juzgado Federal Número 4 y el Juzgado de Garantías de Turno de Mercedes.

En medio de este contexto, Pablo "Chato" Prada, productor del programa y mano derecha de Tinelli, tomó contundente posición sobre el accionar de Lola a través de las redes sociales. En su estado de Whatsapp, la pareja de Lourdes Sánchez realizó un comentario sin nombre que muchos no dudaron en señalar que estuvo dedicado a la hija de Yanina. "Tiene que renunciar", escribió simplemente El Chato.

Sin embargo, luego del descargo que realizó Lola este lunes en Los Ángeles a la mañana, el productor decidió eliminar esa historia. "Yo sin el Cantando me muero", dijo la implicada. Pero si bien existe el riesgo de que quede fuera del certamen, en LaFlia están barajando distintas alternativas: una de ellas y la que más convence, por ahora, a la producción es la de aislarla, hisoparla y actuar dependiendo de los resultados.

En el caso de volver a dar positivo, la hija de Yanina quedaría fuera del certamen de manera definitiva y su lugar sería ocupado oficialmente por Rocío Quiroz, quien actualmente oficia de reemplazante. También existe la posibilidad que una vez regrese al certamen, sea sancionada y mandada directamente al duelo telefónico. Allí será la gente la que decida si se queda o si finalmente abandona del programa.

La última opción que maneja la producción de LaFlia, la más drástica y acorde si se tiene en cuenta que lo mismo le ocurrió a Pablito Ruiz, es la de la expulsión definitiva del show. Lo cierto es que por ahora, Lola no volverá al programa y la seguirá reemplazando Rocío Quiroz.