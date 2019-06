Mónica Fernández mantuvo una relación de cinco largos años con Marcelo “Teto” Medina, la cual se terminó el 8 de febrero último, a raíz de un hecho que la mujer no dudó en denunciar. Según relató, aquel día el conductor le puso un arma en la cabeza y la obligó a conducir a un lugar determinado para conseguir la "cocaína que consume y le genera fuerte adicción".

El ex Videomatch –quien señaló que está acusación es por “despecho”- fue denunciado por su ahora ex pareja por "violencia de género, hostigamiento y amenazas con arma de fuego” en la Comisaría 42 de Mataderos. Tras la denuncia, Mónica rompió el silencio y en diálogo con Incorrectas remarcó que el conductor tiene un serio problema de adicciones.

"Quiero que la justicia se encargue de rehabilitarlo porque es una buena persona con un gran problema de adicción. Yo desde el amor no pude hacer nada", dijo la mujer y aclaró que la familia de Medina sabe de su condición de “adicto”, pero “nadie lo quiere ver".

En ese momento, recordó algunos inusuales episodios que vivió junto a Medina. "Un día apareció con una bolsa con armas que dijo que era para un coleccionista y que las armas eran para su padre”, señaló, asegurando que las intercambiaba por cocaína.

Según contó Mónica, el conductor le decía a Facundo (hijo de ella) que lo acompañara a una estación de servicio que se tenía que encontrar con una persona para entregarle las armas. “Le dije que no, que iba yo", afirmó en diálogo con Moria Casán.

Este episodio es el que denunció ella en la comisaria y en la fiscalía número 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Yo lo denuncio por un problema que tuve con unas armas, por un hecho de violencia que se le escapaba un tiro y no la contaba", explicó Fernández, aclarando que el conductor no la golpeó ni la agredió físicamente en ningún momento.

Al mismo tiempo, en conversación con Los Ángeles a la Mañana, la mujer sostuvo que Medina no se reconoce “adicto" y remarcó que cambió su actitud desde septiembre del año pasado, tras la muerte de su padre. "Yo lo tenía bloqueado porque un día me llegó a llamar 190 veces y un día llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear”, contó.

Y cerró: “Ahí llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género y empecé a hablar en la comisaría de la mujer y entrando en detalle en estos cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios. Porque era un círculo entre una víctima y un psicópata".