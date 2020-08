La interna entre el Grupo Clarín y Adrián Suar se agudizó: el remate de Polka y el plan B del "Chueco"

Adrián Suar se encuentra entre la disyuntiva de cerrar definitivamente las puertas de Pol-ka, la cual pertenece al Grupo Clarín en un 55%, o comenzar un doloroso proceso de reestructuración. El deseo del gerente de programación de canal Trece es seguir con la productora e intentar sacarla a flote, mientras que, en cambio, desde el Grupo Clarín ya tendrían decidido cerrarla definitivamente.

Por primera vez en 25 años, Pol-ka tuvo que dejar de producir lo que afectó al salario de sus más de 300 trabajadores y acrecentó aún más su crisis financiera, hasta el punto tal que los rumores de cierre se convirtieron en una realidad que Suar intenta evitar. En este panorama, en Intrusos revelaron que la interna entre el Grupo Clarín y el productor se agudizó en los últimos días.

El periodista Rodrigo Lussich contó que, si bien no hay anuncios oficiales sobre el tema, la decisión del Grupo de desprenderse de Polka ya estaría tomada. "El Grupo Clarín está decidido a cerrar Polka, de concretarse dicha decisión, el plan de Adrián Suar es abrir una nueva productora, mucho más reducida en presupuesto y personal para empezar a producir ficción para cuando pase la pandemia", explicó el panelista en Intrusos.

Al mismo tiempo, desde el ciclo de América TV remarcaron que para Clarín no es negocio "bajo ningún aspecto" mantener Polka en funcionamiento: "El Grupo no tiene intención de seguir solventando la estructura de casi 300 empleados a los que se les sigue ofreciendo el retiro voluntario".

Frente a esto, señalaron que una vez se concrete el retiro voluntario, se definirán las indemnizaciones y el posterior remate de Polka. "Las perdidas previas al 2019, año en que remontó con ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), dejaron a Polka en una situación financiera sin retorno y agravada por la paralización total producto de la pandemia", detallaron en Intrusos.

Con respecto al futuro de Suar, quien aún se desempeña en El Trece como gerente de programación, contaron que tiene un Plan B: "planea abrir una nueva productora con estructura muy básica para tercerizar tareas con ficciones para cable, streaming y distintas plataformas", incluyendo producciones destinadas a Netflix, una idea similar a la que adoptó Marcelo Tinelli tras su desvinculación de Ideas del Sur, y la llegada de LaFlia.

Finalmente, Jorge Rial mencionó los últimos cambios en la grilla de El Trece como una afrenta a Adrián Suar y Marcelo Tinelli, con quien el Grupo también tiene un fuerte enfrentamiento. "Nadie entiende por qué termina Corte y Confección. Nadie explicó", aseguró Adrián Pallares, ahondando en la grieta de la empresa y el productor de La Flia y uno de los protegidos por Suar.

Y en las últimas horas fue Mariana Fabbiani la que sintió el peso de la interna al sufrir el cambio de horario de Mamuschka. "Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo. Pero igual nos cambian. Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo... poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me enseñaron que se logran las cosas", escribió.

Días atrás, Suar había dicho que Pol-ka "está cerrada" y manifestó que su único deseo es no dar el brazo a torcer y quebrar. "Lo único que no quiero es quebrar, que la realidad me gane y la situación me tape. Al no tener las 300 horas de la tira, que era mi caballito de batalla, y que eso no vuelve más. Cuando no tenés un sostén fuerte, los que intentaron producir me dijeron que no era tan fácil", concluyó.