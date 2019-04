Sí de series biográficas hablamos, la de Diego Armando Maradona será seguramente una de las más vistas a nivel mundial. La vida de El Diez será llevada a la televisión por el gigante del streaming, Amazon Prime Video, y promete mostrar al ídolo argentino “no solamente como un campeón, sino también como un hombre”, según anunciaron en mayo del año pasado.

Al igual de lo que ocurrió con la serie de Roberto Sánchez, alias Sandro, esta ficción tratará las diferentes etapas del ex jugador: desde su paso como Cebollita en las inferiores de Argentinos Juniors hasta su perfil como técnico. Y tendrá a Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino en la piel del Diez.

La serie promete llevar al público en un viaje a lo largo de la vida del jugador y a través de su prolífica carrera. Desde sus orígenes en el país, pasando por sus vivencias en España e Italia, la serie también contará el rol clave de “el Diego” en el Mundial de México ´86.

Pero mientras que son muchos los que esperan con ansias la llegada de la serie de Maradona, desde Intrusos anunciaron que está “suspendida” la grabación de la miniserie a causa de algunos conflictos económicos entre los extras y la parte técnica del programa con Amazon.

Según informaron desde el ciclo de América, se originó un conflicto entre la parte técnica, SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público), el gremio de Camioneros y la Asociación Argentina de Actores con la compañía que está a cargo de la producción de la biopic.

Estos dos últimos días, por ejemplo, los integrantes de técnica y extras de la ficción realizaron una "sentada" para reclamar el pago de los salarios. Además, desde el sindicato que comanda Hugo Moyano – a cargo de transportar los decorados, la técnica y los escenarios- señalaron que desde Amazon sólo “le pagaron la nafta” de los camiones usados para la serie.

Jorge Rial aseguró que el conflicto que pone en duda el pronto arribo de la serie de Maradona no es solo económico. El conductor explicó que para las empresas internacionales, ya sean Netflix, Fox o Amazon, en Latinoamérica hay solo tres países importantes: México, Colombia y Argentina.

México y Argentina son vistas por estas compañías como mercado, mientras que Colombia es utilizada generalmente para producir series. Esto –según detalló el conductor- se debe a que las leyes laborales en Colombia son muy flexibles.

Por ejemplo, la ley en el país cafetero permite, por ejemplo, que los técnicos se excedan en los horarios de trabajo. Además, la mano de obra es más barata y son veloces a la hora de trabajar. Argentina es un mercado para distribuir, para el consumo y no para elaborar.

Esto provocó que Amazon, en este caso, se vea superado por las exigencias y reclamos de los trabajadores. Según detallaron desde Intrusos, en septiembre, teóricamente, deberían terminar las grabaciones de la serie para dar comienzo a la etapa de producción.

Pero si bien a muchos entusiasma la idea de ver una serie dedicada al ex capitán de la Selección Argentina, otros se mostraron molestos por el rol que les tocará en la tira. Este es el caso de Claudia Villafañe, ex mujer de El Diego, quien se mostró en contra de su perfil en la serie y aseguró muy molesta que "van a mostrar una Claudia que no es".

En ese marco, la empresaria remarcó que va a iniciar acciones legales para impedir el lanzamiento. Para encarnar a Villafañe en la serie fueron elegidas las actrices Laura Esquivel y Julieta Cardinali. Ambas deberán ponerse en el papel de Claudia desde su casamiento con Maradona, allá por 1989, hasta su divorció una década más tarde.