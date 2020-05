¡La mandó al muere! El hijo mayor de "Pampita" y la denuncia por los "viejitos sin foto" que siguen a su madre

Bautista Vicuña, el hijo mayor de Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña, sigue sumando seguidores en las redes sociales, pese a la pública posición en contra que mantiene su padre con respecto a sus distintos perfiles. En esta oportunidad, el adolescente de 12 años sorprendió durante un vivo que realizó desde su canal de YouTube al hablar de los seguidores de su madre. ¿La mandó al muere?

Todo sucedió cuando un usuario quiso chicanear a Bautista, quien suma la no tan poco despreciable cifra de casi 130 mil seguidores en Instagram. "Amigo, tu vieja tiene como diez millones y vos tenés ocho espectadores, muero", le espetó un usuario.

Atento al comentario, "Bauti" respondió sin tapujos: "A mi vieja sólo la siguen viejitos que ni foto tienen". ¿Dio a entender acaso que la modelo paga por comprar seguidores? ¿Cuántos de los más de cinco millones de followers que tiene en Instagram son reales?

En su perfil, el adolescente comparte seguido fotos con su madre, aunque no suele hacer lo mismo con su padre. ¿El motivo? Mientras su mamá lo alienta al desembarco en redes -e incluso comparte con sus propios seguidores el perfil de su hijo-, Vicuña se muestra reacio a la idea de la exposición.

"Es el más maduro. Se lleva bastantes años con sus hermanos. Está en una etapa distinta, más independiente; pero es mi gran compañero. Es con el que más puedo charlar y es incondicional, protector y preocupado por mis cosas. Es el más grande y me ha acompañado en muchos momentos de mi vida", reconoció la modelo.

Benjamín Vicuña, en contra de que su hijo se convierta en un youtuber

"Me choca, no me gusta que tenga su cuenta abierta y lo hemos hablado varias veces", reconoció el actor, dos años atrás. "Los niños están con todas estas cosas de los youtubers y las redes, que es algo que me complica. No sabemos cómo manejarlo. Su problema es que sus papás son conocidos y están todos los chicos con eso. Es difícil de controlar".

El chileno sigue el minuto a minuto de los posteos que realiza su hijo. "Lo monitoreo, tengo cómo ingresar a su cuenta y él lo sabe. La verdad que de repente leo cosas zarpadas. Es algo peligroso y complejo", reconoció.