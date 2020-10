"La noche que el Azteca cantó": la historia secreta del gigantesco concierto de Menudo ante 105 mil personas

El Estadio Azteca es un lugar muy querido por los argentinos. En primer lugar, por el fútbol y el Mundial 86: los dos goles de Diego Armando Maradona a los ingleses, la final ante Alemania, Argentina Campeón Mundial. En segundo lugar, por el temazo de Andrés Calamaro que lleva ese nombre. Allí, en ese inmenso reducto, Menudo se presentó nada menos que ante 105 mil personas, en lo que fue el concierto más gigantesco de su carrera.

Fue el 12 de marzo de 1983 y era la primera vez que el estadio se abría para un espectáculo musical. La osadía del manager de la banda, Edgardo Díaz, y del productor Nacho Aguilar, lo hicieron posible. La productora Televisa, que transmitió más tarde el concierto, lo llamó "La noche que el Azteca cantó".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

105 mil personas vieron a Menudo en el Estadio Azteca en 1983. "Vieron" es una manera de decir, porque, por increíble que parezca, aquel espectáculo no incluía pantallas gigantes. Los chicos de la banda eran apenas unos movedizos puntitos a la distancia, pero así y todo las fans de entonces no se quejaron para nada. Gracias al éxito de aquel show, la banda filmó un millonario contrato con la RCA Victor para la edición y distribución de sus discos en todo el mundo. Ayer, en el programa Ventaneando, Nacho Aguilar recordó aquel momento histórico. "Nos fue tan bien que Edgardo me soltó a Menudo en México. Es que veniamos llenando lugares y cada vez quedaba más chico. Habíamos llenado la plaza de toros de México tres veces en un dia, y entonces me animé y le dije "Oye, compadre, y si hacemos el Estadio Azteca... " Ante las dudas de Díaz, Aguilar insistió: "Te olvidas que tenemos contrato para ir al Maracáná .. Si hacemos el Azteca, el Maracaná nos va a quedar chico...."

El productor reveló cómo hizo para que la banda lograra llegar sin inconvenientes al estadio. "Me los traje en las narices de las chicas, en una ambulancia del ejército mexicano, tapados con sábanas, tirados en el suelo", contó. El concierto del Azteca es vital en la serie Súbete a mi moto, que se puede ver en Amazon Prime. Ahí lo van a ver dos fans que se escapan de su casa y que son esenciales en la historia por razones que no vamos a revelar.

Aguilar dijo que entiende las razones de la controversia que causó la serie, básicamente porque la producción no habló con la mayoría de los integrantes de la banda. "Ni siquiera consultaron a la gente que participó ahí. Por eso se enojaron René (Farrait) y Johnny (Lozada)".

En relación con las acusaciones sobre abuso sexual que hubo sobre Edgardo Díaz de parte de un ex integrante del grupo, Aguilar fue absolutamente tajante: "Yo te puedo jurar por la tumba de mi madre que jamás de los jamases hubo nada raro ni lo hubiese permitido". Aguilar corroboró el carácter "rebelde" de René Farrait, el joven que aparece como muy talentoso, pero también muy controversial en la serie. Aguilar recordó una situación muy conflictiva con René. "En la discoteca del hotel Tapatío de Guadalajara estaba tomando un whisky, y yo le dije 'Tenemos a 50 periodistas aquí, no te das cuenta de que no sólo vas a arruinarte a ti, vas a arruinarnos a todos", recordó.