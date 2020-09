¿La novia del "diputeta" va al Cantando 2020? La trama secreta de las negociaciones con LaFlia

La novela en torno al ahora conocido como "diputeta", Juan Ameri, sumó un nuevo capítulo más luego de las versiones que dan cuenta de que su pareja, Celeste Burgos, habría sido tanteada por la producción de Marcelo Tinelli para el Cantando 2020 o para sumarse a las próximas emisiones del Bailando.

La primera versión fue deslizada el viernes por la periodista Mercedes Ninci, pero el silencio que hubo por parte de la producción del reality y por parte del entorno de Ameri, que durante esos días evitó responder a esa pregunta puntual, hicieron que el tema escalara.

Ayer por la noche, en Intratables se sembró aún más la duda sobre si efectivamente estará en breve en la pista del Cantando 2020. “Celeste Burgos, ¿todos saben quién es, no? La conocimos parcialmente”, anunció Fabián Doman para introducir el tema. “Es mucho más fácil conseguir algún cargo en una repartición oficial o con algún otro diputado”, le respondió el abogado Mauricio D’Alessandro.

Si bien Laflia todavía no confirmó nada sobre la posible incorporación de Celeste Burgos, el reality emitido por El Trece no deja de sumar parejas a su elenco, y ya hay casos de participantes del show provenientes de un terreno que no es el artístico, como por ejemplo, Fernanda Herrera, popularmente conocida como la abogada hot, en 2016.

Ameri fue denunciado ayer por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación fue realizada por una fundación a partir de las imágenes que salieron a la luz la semana pasada en plena sesión virtual en la Cámara baja, donde el legislador por Salta protagonizó un escandaloso acto sexual junto a su pareja.

La denuncia fue radicada en la mañana del lunes y es impulsada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12, subrogado por el juez Sebastián Casanello. La presentación apunta al supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “exhibiciones obscenas”, ambos delitos previstos en el Código Penal. Además de Ameri, la denuncia apunta a su pareja, Celeste Burgos.

En la denuncia, la fundación presidida por Fernando Miguez describe la escena sexual ocurrida el jueves pasado en plena sesión en Diputados, cuando se debatían en modalidad virtual y presencial las modificaciones a la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y el destino de los 40 mil millones de pesos. En ese momento, mientras tenía la palabra el diputado del Frente de Todos Carlos Heller se observó a Ameri teniendo relaciones con su pareja y fueron captados por las cámaras.

De inmediato, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, impulsó la suspensión del diputado salteño por el Frente de Todos, aunque horas más tarde desde el oficialismo lo presionaron a renunciar antes de que quede conformada la comisión investigadora que determinaría cuál sería la sanción por el insólito episodio. Finalmente, el viernes por la madrugad Ameri formalizó su renuncia, que fue aprobada de inmediato por amplia mayoría.

Durante largas horas, Ameri se la pasó dando entrevistas por canales de televisión y radios donde aseguró que se había tratado de un accidente, ya que la conexión se había cortado y que en ese momento vio salir a su pareja del baño y le preguntó cómo se encontraba de la cirugía a la que había sido sometida. “Le pregunté si le podía dar un beso, le di un beso en la teta, nada más”, argumentó.

En la denuncia, sin embargo, se destacan algunos antecedentes que fueron recordados esta última semana, como los acosos y amenazas cometidos a chicas de su partido en la provincia de Salta, que no fueron judicializadas justamente por las amenazas y la situación de poder del ahora ex diputado. Incluso una periodista salteña relató a la revista Cosecha Roja que Ameri la había amenazado con hacerla despedir de la radio en la que trabajaba, años atrás.