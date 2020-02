"La pasé cómo el culo": el video de Jimena Barón en el que pide disculpas al borde de las lágrimas

Finalmente, Jimena Barón reapareció después de que Atelofobia Producciones diera a conocer que debió cancelar algunos de sus shows porque no se sentía “emocionalmente en condiciones” de hacerlos y, además, detalló que la artista había pedido “asistencia psicológica y psiquiátrica”.

Esto se debió en gran medida a las furiosas críticas que recibió en las redes sociales a partir de la difusión del afiche con el que decidió promocionar su nuevo trabajo musical. La actriz decidió eliminar de Instagram el extenso descargo que había compartido y todo lo referido al tema.

Si bien la cantante se encuentra medicada y aislada en su casa, y debió suspender varios de sus shows, decidió volver pedir disculpas en las redes sociales con un extenso video en el que realizó un contundente descargo al borde de las lágrimas y repleta de dolor.

“Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido y herido, si herimos susceptibilidades. No fue la intención en absoluto y jamás lo sería”, comenzó la cantante, asegurando que su único deseo fue y es defender los derechos de las mujeres.

“Intento poner mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras, y creo que el feminismo debería tratarse de eso, no de lo que necesito yo. Es un camino y aprendizaje, quizás ustedes del otro lado lo hacen en sus casas, y también se deben equivocar”, se explayó.

Y agregó: “Ustedes ese recorrido lo hacen en sus casas, yo lo hago enfrente del público. Me puedo equivocar como cualquier persona, todo tiene una magnitud distinta y de exposición, pero elijo este aprendizaje. Y me puedo volver a equivocar también”.

Según explicó, le generó mucha tristeza que seas las propias mujeres las que la cuestionaron de manera agresiva en las redes sociales. “Lo más triste es la guerra entre nosotras. Estuve como el orto estos días y aislada por un tema de salud. Sé que mucha gente salió a decir de todo, ¿pero la violencia entre nosotras? No. No nos puteemos entre nosotras”, pidió.

Y continuó: “La guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo y el patriarcado, incluso cuando no estemos de acuerdo. Mi canción, que en realidad es una canción para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo es y cómo decide ser, es una canción más, no es muy distinta de Gato, e intenta hacer sentir bien a la mina que le dicen cosas chotas como a mí”.

En esa línea, advirtió que su tema saldrá a la luz y estará disponible para todos aquellos que deseen escucharlo. “Mi música llegará a quienes quieran escucharla y les haga bien, y en esta libertad pueden pensar cosas horribles sobre mí. Yo no quiero convencer a nadie. A los que me bancan le debo todo, y mi carrera y el laburo me lo da la gente”, remarcó.

Y sentenció: “Pongan atención a sus ídolos. Si van a salir con lupa, háganlo con todos y todas, ojo con lo que escuchan. Fíjense las letras y en qué lugar ponen a la mujer”.