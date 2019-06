"La pasé muy mal": la mala experiencia de Julieta Díaz en un videoclip de Maná

Invitada en Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Julieta Díaz reveló la pésima experiencia que tuvo grabando el videoclip de Mariposa traicionera, de la banda mexicana Maná.

"Yo era la 'mariposa traicionera' e iba con mi novio al bar", explicó la actriz explicando su rol en el clip. "Ahí me 'curtía' a uno en el baño y me 'apretaba' a una chica en la barra. Era un poco subido".

Según el relato de Díaz, el director del video (de quien no reveló el nombre pero sí que era argentino) "era muy psicopatón" y le pidió agregar la escena del beso con otra mujer, que no estaba en el guión.

"Era una chica que estaba ahí como extra. 'Se tienen que besar', nos dijo el director", recordó. Y cuando la actriz cuestionó la idea, fue agredida duramente por el cineasta. "Me empezó a decir '¿Te gustan las chicas que no te animás?' Se ve que yo no tenía mucha experiencia y me toreo un poco cuando estoy nerviosa", relató.

"Entonces le dije 'bueno, lo hago'. Después me arrepentí. La chica estaba muy nerviosa también. No me hubiera molestado hacerlo pero para nada en la forma con la que se manejó. No me sentí bien", confesó Díaz.

A la distancia, aunque la actriz recuerda al videoclip como "un éxito tremendo", también reconoce que era "medio machirulo, porque la mina como que estaba con un novio y después con el otro, por eso era 'traicionera'".