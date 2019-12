"La plata se hace trabajando": la furia en Benjamín Vicuña y el millonario acuerdo de la discordia con "Pampita"

Un nuevo escándalo en puerta. En medio de la denuncia contra Pampita presentada por una ex empleada doméstica, la modelo y conductora terminó revelando algunos llamativos detalles “económicos” de su separación del actor chileno Benjamín Vicuña, ocurrida hace ya varios años. Sin embargo, su versión no coincidiría con la de su ex, y se habla de una importante suma de dinero.

Todo comenzó con un descargo que hizo la modelo en su programa, Pampita Online, luego de la denuncia presentada por su ex empleada doméstica, que relató haber vivido malos tratos y que trabajaba en negro. En un tramo, Carolina Ardohain dijo que le dolía que dijeran que era una mala persona porque “el honor es muy importante”. “Nunca le haría daño a una persona que quiero, no me vas a ver debiéndole plata a nadie, no me vas a ver pidiéndole plata a nadie”, disparó.

De hecho, en un momento recurrió a un ejemplo llamativo: recordó que cuando se separó de Vicuña, a fines de 2015 y en medio del escándalo por el engaño del actor con la China Suárez, nunca le pidió dinero debido a que considera que la plata “se hace trabajando”. Sin embargo, el actor habría escuchado esas declaraciones y lejos estuvo de coincidir.

Ocurre que según detalló el periodista Ángel De Brito, en la separación (no fue divorcio ya que no estuvieron casados legalmente) ella se quedó con una casa de un millón y medio de dólares, y que el actor chileno y protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) le pasaría una mensualidad de 10 mil dólares, aportó la panelista Pilar Smith.

“Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa, a pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más”, fue otra de las frases que arrojó Pampita. “Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea, la dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde no te la quita nadie”, señaló.