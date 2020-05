"¡La tiene como un maní!" Yao Cabrera acusó al Duki de enviar un video a una menor mientras se masturba

Las redes sociales explotaron en las últimas horas después de que el popular YouTuber uruguayo Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, compartiera en sus redes sociales un polémico video que aparentemente el cantante de trap Mauro Ezequiel Lombardo, alias el Duki, le habría enviado a una de sus seguidoras de 15 años.

En el polémico clip, se puede ver como aparentemente el Duki se masturba frente a la cámara, por lo que Cabrera no dudó en denunciarlo públicamente de acoso sexual de menores. “El ser famoso no te permite abusar de una chica de 15 años Duki. Pasaste todos los límites y en este video queda demostrado”, escribió el uruguayo junto al video que –según el entorno del cantante de Trap- es falso.

Rápidamente, los seguidores de ambos comenzaron a cruzarse en las redes sociales al ver el escandaloso contenido y la posterior acusación. Fueron muchos los que cuestionaron la actitud de Cabrera, quien minutos después eliminó los posteos, y defendieron al Duki, mientras que algunos otros compartieron la denuncia de acoso y criticaron el accionar del cantante de trap.

En el video también se puede ver como Cabrera se burla del tamaño del miembro viril de su histórico adversario y muestra un aparente intercambio de mensajes que habría mantenido el Duki con la supuesta víctima menor de edad. En el mismo, el cantante le señala a su fanática que es “hermosa” y le pide que le mande fotos con poca ropa.

La guerra entre ambos se traslada al 24 de agosto de 2019. En aquel entonces, Yao Cabrera publicó un video junto a un grupo de amigos del mismo “rubro”, en el que se burlaban de una de las más grandes figuras del trap argentino. En aquella oportunidad, Cabrera parodió una de las canciones más famosas del género, “Tumbando el Club”, de Neo Pistea.

La misma cuenta con la participación de Duki y varios miembros de la escena actual del trap. Junto a otros influencers, el uruguayo protagonizó “Jefes de Youtube”, en el que buscaba ganar terreno ante la inminente supremacía de los jóvenes raperos en la industria de las reproducciones.

Entre los comentarios más feroces, Yao Cabrera le dispara con de todo a Duki: “Dicen que dispara y es todo un cuentito pa’ internet. No son lo que dicen, mi gente a ustedes no le creen. Ustedes no tumban el club desde que al club yo ya llegué”.

Los “beefs” (término que se utiliza para denominar a los “golpes” que se dan en un pleito entre artistas en una canción) no terminan ahí: en el video, los youtubers pusieron claramente la imagen de la cara de los intérpretes, Neo y Duki, cantándoles sin tapujos en esa parte del tema:

“Te pinté la cara que estaba pintada”. Por supuesto, la respuesta no tardó en llegar y desde ahí, una catarata de historias de Instagram de ambas partes, dio lugar a toda una polémica.“¿Cómo vas a poner mi cara en tu video estúpido de mier..?”, fue la primera reacción del Duki.

El autor de “She Don’t Give a FO”, agregó en su descargo a través de su cuenta de Instagram: “Te voy a cruzar algún día y te voy a agarrar por Palermo, en algún lado. Yo sé que te refugias en zona norte en tu casita privada con toda esa gente de mier... Los voy a re cag… a palos, les voy a patear la boca en el piso, les voy a romper la cabeza wacho”,

La respuesta de Yao Cabrera se hizo presente, pero Duki ya se había encargado de eliminar todas sus amenazas. “Las borró porque me dijo que me iba a patear la cabeza contra el suelo”, comentó Yao en sus historias. Y siguió: “Dijo que me iba a desangrar y que iba a morir y que me iban a disparar y todas las cosas que son repetitivas y que son su única defensa”.

La cosa pasó también por privado, ya que de las historias de Instagram pasaron a “bardearse” por mensajes que Cabrera luego viralizó. “Yo hago música, no jodo con yotubers”, remató Duki y ahora, la pelea continúa con una polémica acusación que podría trasladarse al plano judicial.