¿La verdadera historia o el "operativo blanqueo" de un abusador? Los ex Menudo, en llamas con la serie "Súbete a mi moto"

El reciente estreno de la serie Súbete a mi moto, que cuenta la historia del legendario grupo infantil Menudo, produjo una enorme polémica, sobre todo a partir de la opinión de los ex integrantes, que parecen no haber quedado en muy buenos términos con Edgardo Díaz, el productor que fundó la banda. A juzgar por el testimonio de los ex integrantes que salieron a hablar, parece que Súbete a mi moto -que se emite por es como si la serie de Luis Miguel hubiese sido escrita desde la perspectiva de Luisito Rey: el "operativo blanqueo" de un villano que, además, volverá a ganar millones. Los ex Menudo están bastante molestos.

“Con honestidad, sin miedo y sin sentido de buscar protagonismo o dañar la historia de Menudo, que tanta gloria dio a mi país, que me dio mi carrera, de comer y de la cual me siento orgulloso y agradecido de haber pertenecido. Pero…¿y esta serie?…lo sospeché desde un principio, como decía el Chapulín Colorado. Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad. ¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Es el punto de vista de Edgardo Díaz, muy válido. Pero, ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento?, ¿mis frustraciones, alegrías y sacrificio? ¿la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad? ¿las cosas hermosas y horribles que viví? ¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y todo lo no tan bueno. Se busca productor”, dijo Ray Reyes, un ex integrante de la banda, a la agencia mexicana Reforma.. El artista también se expresó a través de su muro de Facebook

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo 14 años, hoy en día tengo 50 años y la chiquita de mis hijos tiene 16. ¿Sabes qué pasa? Que siempre siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores... Porque cada vez que hablamos nos tildaban de malagradecidos. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no se habla la verdad estaríamos auspiciando, apoyando y siendo cómplices de todo lo que pasó y eso no es justo para nosotros ni para futuras generaciones. Yo no quiero que eso le pase un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo", dijo Reyes, con dolorosa claridad.

El primero en referirse a la serie había sido René Farrait, que a través de su muro de Instagram tampoco tuvo pelos en la lengua para referirse a la serie. “¡Qué montón de mierda! ¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe ¡La audacia! Esto me revuelve el estómago. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción…Tick tock”.

“Realmente me dan ganas de vomitar…Muy pronto se sabrá la verdadera historia . Esto que acaba de salir ayer en Amazon Prime Video es una comedia muy lejos de la realidad. Tick tock tick tock tick tock… Menudo Family. Súbete a mi moto. Ya viene la verdadera historia. Y no justamente es más lo bueno que lo malo. Cínico, enfermo, abusador, hijo de puta”, dijo, tranqui, René. Por el momento, Díaz no respondió. Quien todavía no abrió la boca al respecto es el más famoso de los ex Menudo: Ricky Martin. La polémica parece haber llegado para quedarse por largo tiempo.