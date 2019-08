¡La voz que faltaba! Pampita habló de sus chats con Vicuña que provocaron el enojo de la China

Una vez más, Carolina “Pampita” Ardohain quedó envuelta en un nuevo escándalo que tiene como protagonista al padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, y a Eugenia “La China” Suárez, su actual pareja. Y es que en los últimos días surgió un fuerte rumor que aseguraba que los protagonistas estarían atravesando una crisis de pareja debido a unos polémicos mensajes que le habría enviado el actor a Pampita.

Fue Marcela Tauro quien contó en Intrusos que la "China" le había encontrado a Vicuña un mensaje de la jurado del Bailando en su celular. A su vez, la panelista afirmó que el actor chileno tiene tres celulares, y que en uno de esos la mamá de Rufina y Magnolia habría encontrado una conversación entre el él y su ex, en el que él le decía que extrañaba la vida familiar junto a ella.

Esto no solo fue desmentido a través de sus historias de Instagram por la ex Casi Ángeles, sino que además Pampita se pronunció al respecto de este nuevo escándalo. La modelo y conductora de Net TV habló con Pamela a la tarde (América) y no dudó en desmentir lo dicho por Tauro.

“No es verdad, es absolutamente falso. Hay chats en los que padres hablan sobre cosas de sus hijos, lo demás es todo mentira. Es una mentira absoluta, y totalmente falso”, aseguró la morocha, quien se separó del actor en diciembre de 2015 tras el recordado escándalo del motorhome.

Al mismo tiempo, aclaró que la única relación que tiene con Vicuña se basa en la crianza de sus tres hijos. “Tenemos hijos de 11, 7 y 4 años y hablamos solamente de eso, no hay nada más en los chats y todo lo que se diga más allá de eso es mentira”, sostuvo Pampita.

Además, señaló que siempre hubo buena comunicación entre ella y su ex, pero solo en lo que concierne a Bautista, Beltrán y Benicio, y aclaró que no hablará de la supuesta crisis que están atravesando los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV).

“Nunca hablaría del padre de mis hijos y sus cosas personales. No lo hice en estos cuatro años y no lo voy a hacer jamás. Es una mentira total, falso y me molesta que me hayan puesto en esta situación. No tengo idea de cómo una mente puede inventar algo así”, disparó.

Y sentenció: “Cuando aparece de ese estilo me hace pensar en cómo están los medios hoy y que nadie chequea. A veces terminás siendo víctima por estar en esto. Les aclaro y no tengo ningún problema en hacer de que esa conversación nunca fue así, no recibí ningún mensaje de esas características en estos cuatro años”.