¿Las hace llorar? Fuerte denuncia de una vecina contra Mica Viciconte que involucra a las hijas de Nicole

La semana pasada, Mica Viciconte contó que dio un gran paso en su relación con Fabián Cubero: firmaron un certificado de convivencia que acredita que viven en el mismo domicilio, y gracias al cual obtienen el estatus legal de pareja a pesar de no ser considerado un matrimonio.

Sin embargo, esta noticia en las últimas horas fue opacada por una fuerte denuncia de parte de una de las vecinas de la panelista de Incorrectas. A través de las redes sociales, Ángel de Brito compartió un mensaje privado de una supuesta vecina del edificio donde vive actualmente la pareja.

En el mismo, la furiosa mujer no solo se quejó de los ruidos molestos de Viciconte, sino que además se refirió al trato de la ex Combate con las hijas de Cubero y Nicole Neumann: Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5).

“¡Eso es Viciconte de vecina! ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado 9 am saltando y gritando con la música al máximo. Hace poco los guardias una noche tuvieron que ir a pedirle que si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía”, se puede leer en el mensaje.

Y agrega: "¡Si no modifica su accionar la próxima te mando los gritos cuando las nenas se quedan a dormir y lloran!”. Esta fuerte acusación no hizo más que potenciar la guerra mediática entre Viciconte y la propia Nicole, que a esta altura parece no tener fin.

Este lunes en Nosotros a la Mañana, la modelo se refirió al tema que involucra directamente a sus hijas y manifestó su preocupación. “Obviamente lo vi. Por supuesto he charlado con ellas y en su momento les he preguntado si estaba todo bien el trato, y siempre me dijeron que sí”, dijo.

Y siguió: “La verdad es que no la pasé bien el fin de semana y estoy esperando para ir a buscarlas y tener otra charla profunda sobre el tema y ver si es así o no. También los chicos muchas veces lloran; Sienna es chiquita, ni idea”.

Al finalizar la discusión, el Pollo Álvarez –conductor del ciclo- le preguntó si como mamá le preocupaba este tema puntual, Nicole no dudó en responder: “Obvio”. Cabe recordar que todavía rige una medida cautelar impuesta por la propia Nicole que le impide tanto a Viciconte como a Cubero hablar públicamente de las tres menores.

https://t.co/Y8YV2WjPJn 👈 #Queeeeeee?????? Whatt???????? de ninguna manera, vecina chusma,😄👍 las nenas vienen al piso algunas veces a buscarla con FABIAN y la quieren mucho #SraVecina #NoSea irrespetuosa con mi vayaina 😄 — Moria Casán (@Moria_Casan) July 22, 2019

La propia Moria Casán decidió salir en defensa de su compañera y aseguró que Viciconte no maltrata a las hijas de su actual pareja. “¿Qué? ¿Whatt? De ninguna manera, vecina chusma. Las nenas vienen al piso a veces a buscarla con Fabián y la quieren mucho. Sra. vecina no sea irrespetuosa con mi vayaina”, pidió La One en su cuenta de Twitter.