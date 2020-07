"Las infidelidades de Claudia": la historia secreta del fantasma que Diego guarda desde hace dos décadas

Poco a poco, se van conociendo más detalles sobre los 14 puntos que el ex futbolista y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Maradona, puso como condición para que Amazon avance con la serie sobre su vida en la que, mayoritariamente, busca dejar mal parada a su ex esposa y madre de dos de sus hijas, Claudia Villafañe. Justamente, el primero de los ítems apunta a las supuestas infidelidades de su ex pareja. Pero, ¿a qué hechos hace referencia El Diego?

En concreto, el astro tiene la sospecha, más de 20 años después, de que la forma en la que actuó Claudia ante un accidente de tránsito es prueba suficiente de que lo engañaba. Recordemos que la propia Villafañe se enteró, mientras estaban embarazada de su primera hija (Dalma), que había nacido un hijo extramatrimonial de Diego Jr.

De acuerdo a lo consignado por el periodista Rodrigo Lussich, el siniestro sucedió en 1998 y tuvo como protagonista a un ex colaborador de Diego, Javier Blanco, que se encargaba de todo el archivo de videos de todo lo que hiciera el ex futbolista. El choque se produjo entre este vehículo de lujo y un Renault 18 que manejaba otro hombre, llamado Ariel Franklin Goncalves, quien viajaba acompañado por su novia y otra pareja amiga. Las actuaciones por el accidente -que no registró víctimas graves- las hizo la Comisaría Primera de la Capital, que está a pocas cuadras del lugar de los hechos y que tenía jurisdicción en la zona.

La cuestión de fondo, y que originó una causa judicial que se terminó en 2005, es que Blanco no podía estar manejando el vehículo, un BMW de alta gama, que era propiedad de Claudia. El que ella le preste el auto para Diego fue prueba suficiente de que ahí hubo una relación oculta y decidió plasmarlo en la serie.

Cabe recordar que ese es solamente uno de los 14 puntos que Diego le exigió a la producción que incluyan sí o sí.