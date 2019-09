Laurita dice que no está embarazada, pero la atraparon mirando cunas con Cabré

Hace poco más de cuatro meses, Nicolás Cabré se mostraba entusiasmado con la posibilidad de agrandar la familia junto a su novia, Laurita Fernández. Cabe recordar que el actor es padre de Rufina, fruto de la relación que mantuvo con Eugenia “La China” Suárez. "¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente”, había dicho.´

Y al parecer, su deseo estaría a punto de cumplirse. Según trascendió a comienzos de esta semana, la bailarina estaría esperando su primer hijo junto al actor. Algo que la también actriz no dudó en desmentir de inmediato, aclarando que si bien sería una noticia “hermosa”, éste no sería el caso.

“Ni idea de donde sale, pero no estoy embarazada. No me enoja –igualmente- que se invente una noticia así porque es una noticia maravillosa. Pero no es el caso. Me encantaría, pero no sé si esas cosas son planeadas, suceden o sentías cuando es el momento”, explicó Laurita.

Y en diálogo con Los Ángeles a la mañana, agregó: “Pero si llegase, sería una hermosa noticia. Pero, hoy por hoy, no es el momento”. Pero a pesar de los dichos de la ex Bailando, Ángel de Brito, dio a conocer mediante un tweet dos fotos de la pareja en una mueblería. “Cabré y Laurita viendo cunas en Norcenter, con Rufina", escribió el periodista, alimentando aún más los rumores.

Cabe recordar que este último fin de semana pasado, Cabré fue consultado por la posibilidad de volver a ser papá, esta vez con su actual pareja, y dejó la puerta abierta: "Cuando tenga que venir, vendrá. Sé que es ella a quien elijo, a quien amo y quien me hace feliz. Después lo que vendrá, vendrá", sostuvo el actor en diálogo con Implacables.

Los rumores de embarazo de Laurita también fueron alimentados por una nota que la bailarina y actriz le brindó tiempo atrás a la revista Gente, donde remarcó que la ilusionaba la posibilidad de convertirse en mamá en el corto plazo. “Estar tanto tiempo con Rufi es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita”, había explicado la ex de Fede Bal.

Y sentenció: “Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio, de cualquier manera. Así que más que estar con Rufi, o ver a amigas que ya tienen hijos, siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico, quizás no ya mismo pero encontraremos el momento indicado".