"Lavate el culo con el canal": Gasalla maltrató a dos periodistas a la salida de su obra en Mar del Plata

Antonio Gasalla maltrató a dos periodistas durante una breve conferencia de prensa en la previa del lanzamiento de la temporada 2020 en la ciudad de Mar del Plata. La fuerte reacción del humorista fue luego de que dos movileras le consultaran por qué se había ausentado en una foto de gala de la que habían participado otros famosos. “¿Por qué no te vas a la mierda?”, lanzó primero, y luego disparó: “Lavate el culo con el canal”.

El fastidio de Gasalla fue por la consulta de dos periodistas que buscaban saber por qué no había asistido a la foto de promoción de todas las figuras que tienen espectáculos en La Feliz en la temporada 2020, que se llevó a cabo en el Espacio Clarín, ubicado en pleno centro marplatense.

“¿Por qué se ausentó en la foto?”, le preguntó una de las movileras al salir de la sala donde se realiza la obra “Gasalla”. El humorista no lo dudó y la respuesta sorprendió a muchos de los presentes. “¿Por qué no te vas a la mierda? ¿De qué me espanté hoy?”, lanzó. A partir de la respuesta, la periodista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Maite Peñoñori, le comentó: “No fuiste, Antonio…”. “¿De qué hablan?”, se atajó Gasalla. “Yo vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen fotos los diarios”.

Sin embargo, la periodista le respondió que hacía unos días había estado sacándose fotos para la prensa en otro punto de la ciudad balnearia. La respuesta dejó sin palabras a todos: “Esa es la fiesta de inicio de la temporada, no es publicidad de un canal”. “Lavate el culo con el canal”, disparó.

Por Twitter, la periodista agredida por Gasalla no dudó en salir al cruce de las críticas que recibió por sus preguntas al humorista. “¿Mi mala educación? Me dijo pelotuda, hija de puta cuando me acerqué a pedirle una nota y vos me tratás de maleducada a mí? ¡Estamos todos locos! ¿La edad justifica cualquier cosa?”.

Ir a pedir una nota con cámara apagada te parece acosar? Wow — Maite Peñoñori (@emedemaite) January 3, 2020

Mi mala educacion? Me dijo pelotuda, hija de puta cuando me acerque a pedirle una nota y vos me tratas de maleducada a mi? Estamos todos locos! — Maite Peñoñori (@emedemaite) January 3, 2020

El conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito, también salió al cruce de Gasalla y defendió a su compañera. Por Twitter, el periodista y jurado de ShowMatch remarcó: “Lo fuimos a buscar a Gasalla para una nota y amablemente le dijo a Maite andá a ‘lavarte el orto’”.