"Le clavaría la cuchilla más filosa y...": repudiables dichos de un ex Masterchef contra Samanta

Están todos indignados por el presunto fraude de "Bake off", esto está claro. Sin embargo, la cuestionada final del reality de Telefe se emitirá en pocas horas y son muchos los que se suben a la ola. Ese fue el caso de Alejo Lagouarde, ganador de la segunda emisión de "Masterchef". Las repudiables declaraciones que hizo contra Samanta, la participante bajo la lupa.

En diálogo con el ciclo Replay, Lagouarde recordó su paso por el reality y analizó qué hubiera hecho él si, tal como les sucedió a los chicos que compitieron en el ciclo de Telefe, se hubieran enfrentado ante una compañera que mintió en su CV; como aseguran hizo Samanta.

"Éramos 100 por ciento amateurs todos. En el contrato que vos firmabas, en tu declaración jurada, decías que no eras profesional; lo que implicaba que no habías trabajado en un recinto gastronómico profesional y que no habías estudiado. Si una de esas cosas Samanta las hizo, está en problemas y la producción va a tener que tomar medidas", sostuvo Alejo.

Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿qué sucedió cuando le preguntaron cómo hubiera reaccionado él ante la misma situación? "Movilizaría al país entero y a ese participante creo que le clavaría la cuchilla más filosa que tenga a mano. O, para que sufra un poquito más, un cuchillo desafilado", respondió.

"El nivel de Bake off no es bueno, esa es la verdad. Pasa que nadie se anima a decirlo. El profesionalismo no se nota mucho, porque el nivel es muy bajo. No saben hacer ni una bomba rellena de crema. Yo no sé dónde está lo profesional. Sí vi una torta forrada muy bien hecha, pero lo que va adentro, los rellenos; cómo manejaban los tiempos, cómo manejaban las técnicas, la verdad es que ahí mucho profesionalismo no vi", remató.