"Le di dos gambas para el café": la Policía paró a Juan Acosta por manejar sin luces ni VTV, pero no lo multó

El humorista Juan Acosta protagonizó un llamativo episodio el lunes por la tarde mientras ofrecía una entrevista telefónica al mismo tiempo que manejaba: el actor fue detenido por en un control policial por circular con las luces apagas, sin la verificación técnica vehicular y hablando por celular. Sin embargo, como el oficial lo reconoció no le hicieron la multa y se escucha el momento en el que le ofrece $200.

Todo ocurrió ayer por la tarde, cuando el humorista regresaba de la Costa Atlántica por la Ruta 2 y paró a cargar nafta y recibió el llamado de FM 103,5 para consultarlo por su adhesión a la solicitada en apoyo a la reelección de Mauricio Macri, que apareció la semana pasada. El actor continuó al volante mientras hablaba por teléfono y no registró que tenía las luces apagadas.

En un momento de la entrevista, Acosta dice al aire: “Pará que tengo a la poli”. Aunque el diálogo se pausó, la llamada continuó al aire y tanto los conductores como los oyentes pudieron escuchar la conversación entre los oficiales y el actor, donde los efectivos policiales le remarcaban que circulaba con las luces apagadas, que no tenía vigente la Verificación Técnica Vehicular y que hablaba por teléfono.

Le di dos gambas para el café, no me mangaron, se los quise dar yo"

“¡Pero la puta madre! ¿Cuándo las apagué?”, se escucha decir al actor. Luego, al ser consultado por la verificación técnica, el humorista ofreció un argumento poco sólido: “Me dieron un día para ir a hacerla, pero no sé si fui”. Cuando finalmente pudo continuar, contó en la radio que lo habían frenado: “Me paró la policía, no puedo hablar por teléfono en la ruta. Me pararon y les dije que estaba haciendo una nota”.

“Me dijeron: ‘Mirá, Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar’. Entonces le di dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta”, se justificó.

La situación no pasó inadvertida y el hecho tuvo una enorme repercusión. Sin ir más lejos, esta mañana Viviam Perrone, líder de Madres del Dolor, aseguró en declaraciones a Luis Novaresio en Radio La Red que no le pareció gracioso ni lo que hizo ni lo que dijo el actor Acosta. “Me causó mucho dolor por la muerte de tanta gente en accidentes de tránsito”. Ayer, había cuestionado que no le hubieran hecho la multa por ser conocido: “Hablaba por teléfono mientras manejaba, sin VTV y sin luces. No está bien, no le hicieron la multa por ser él”, afirmó en Twitter.