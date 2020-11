"Le dijimos que se cortó el cable": la familia de Bilardo decidió ocultarle la muerte de Diego

La muerte de Diego Armando Maradona golpeó muy fuerte en todo el mundo, sobre todo en aquellos ligados del deporte. Clubes inmensos de la talla del Barcelona, Real Madrid, Manchester United o Juventus, entre muchísimos otros, le dedicaron un sentido pésame a los familiares del Diez. Mientras que sus históricos compañeros de la selección, como por ejemplo Jorge Valdano, no dudaron en despedirlo con lágrimas en sus ojos.

Sin embargo, hay alguien que todavía no se enteró del fallecimiento del astro salido de Villa Fiorito: se trata de su ex entrenador y amigo, Carlos Salvador Bilardo, quien se encuentra en un departamento en el barrio de Flores, enfrente de la casa que compartió con su señora, Gloria, y a una cuadra de su hija, Daniela, luego de abandonar la institución The Senior Home, en el barrio porteño de Almagro, que lo alojaba.

El DT campeón del mundo con Argentina en el Mundial México 86 y subcampeón en Italia 90 padece una enfermedad neurodegenerativa llamada Hakim-Adams, por la que fue operado en 2018. Desde entonces, su salud permanece en un estado delicado, por lo que su familia decidió no contarle sobre la muerte de su ex dirigido debido al cariño que el "Doctor" siempre manifestó tener por Maradona.

Según contó su hermano Jorge, decidieron apagarle todos los televisores asegurándole que se había "cortado" el cable. “Ya le apagaron la televisión, le dijeron que se cortó el cable, hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá. Será hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá. Él está en un departamento a la vuelta de la casa con un enfermero”, contó en declaraciones a Radio Provincia.

Más tarde, el propio Jorge le dedicó un sentido pésame a la familia del astro mundial: “A la familia Maradona, la familia Bilardo les manda el más sentido pésame”. Durante la charla, el hermano de Bilardo no dudó en rememorar varias anécdotas del Diez y el ex entrenador, y aclaró: "No queremos que se entere de la muerte de Diego porque lo quería mucho y le haría muy mal”.

“Vivía a cuatro cuadras, con Claudia y el padre nos encontrábamos en el café. Me acuerdo cuando en el 83 fuimos a Barcelona y Carlos habló con él y le dijo: ‘Mirá que vas a ser el capitán’. Diego lloraba y Carlos se fue, lo dejó llorando en la vereda”, recordó.

Al mismo tiempo, dio a conocer el lado más solidario de Maradona con otra anécdota en la escuela que Carlos Bilardo tenía en Laferrere. “Un día me llaman y me dicen que un pibe necesitaba 15 mil dólares para operarse. Me preguntaron si Diego podría ir a jugar para recaudar. Lo llamé y me dijo: ´Sí ¿puedo llevar alguno?´ A las 8 estaba ahí. Recaudaron mucho y faltaban 5 mil dólares y dijo: ´Los pongo yo'”.

Al final de la charla, Jorge cuestionó la forma en que los argentinos tratan a sus ídolos. “Nosotros matamos a los ídolos. Empezamos con Monzón, a Messi le decimos pecho frío, a Diego le decíamos drogadicto. No queremos a nadie. Los dejamos subir y después los matamos”, concluyó.

Actualmente, Carlos Bilardo se encuentra viviendo en el departamento, acompañado de un enfermero las 24 horas del día. Días atrás, sus familiares contaron que el ídolo de Estudiantes mira todos los partidos que transmiten por televisión. "Eso sí, no dice nada. Vos le podés marcar: ‘Uh, mirá lo que hizo éste, es un desastre’. Y él no te va a responder nada”, había contado Jorge, quien vive a 15 cuadras de su hermano.

Tal y como sucede ahora con Diego, Bilardo tampoco se enteró de las muertes del Tata Brown y Oscar Malbernat. “No hace falta que se ponga mal, por eso lo aislamos de este tipo de situaciones. Cuando estamos cambiando de canal, tenemos mucho cuidado”, cerró Jorge.