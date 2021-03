"Le dijo a su psicóloga que quería venir": Dieguito Fernando Maradona también pidió justicia por su papá

La marcha que desde 18 pide por el esclarecimiento de la muerte de Diego Armando Maradona en el Obelisco contó con la presencia de varios miembros de la familia del "10".

Dieguito Fernando llegó acompañado por su mamá, Verónica Ojeda, y por Mario Baudry, pareja de Ojeda y abogado representante del niño.

El letrado explicó que el pequeño le pidió a su psicóloga ir a la manifestación. "Ella habló con él, que quería venir y la psicóloga lo autorizó. Y él está contento porque cantan las canciones de su papá y empieza a saber quién fue él", aseguró.

"Nosotros no sabíamos que estaban Claudia, Gianinna y Dalma", agregó Baudry. "Vinimos a agradecer a toda la gente que apoyó a Diego y que está atrás de esta causa, tratando de dar una mano y que se haga justicia".

La ex esposa y las dos hijas mayores de Diego llegaron poco después de las 18 a la marcha pero, por la cantidad de personas que querían acercarse a saludarlas, optaron primero por refugiarse en un hotel y luego por retirarse.

Entre los presentes también estaba Eugenia Laprovittola, la joven de 25 años, que cree ser hija de Maradona y espera que su trámite de filiación avance en la Justicia.

“Vine a apoyar a la familia. Yo también quiero saber qué pasó y por qué murió. Para mí es un dolor muy grande. Y para colmo no lo pude cuidar”, aseguró en diálogo con Crónica TV.

"Por ahora sigo esperando que la Justicia me diga si soy o no la hija de Diego. Yo creo que sí", agregó. "Lo siento en mi interior y por lo que dijo mi madre. Por ahora la sucesión no avanza porque intercedí mi pedido en la causa".

En la causa que investiga el presunto delito de homicidio culposo con Maradona como víctima, la Justicia imputó al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

A pedido de la Justicia, el lunes 8 de marzo se reunió una junta médica de 20 especialistas en la Dirección de Policía Científica para analizar la muerte del astro mundial. Esos resultados serán clave para definir los pedidos de indagatoria e imputaciones de los especialistas que lo trataron.