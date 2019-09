"Le importan tres pepinos": Maxi López se mostró con sus hijos y Wanda Nara contraatacó

Tiempo atrás, en su visita a Podemos Hablar, Maxi López reveló que no había podido ver a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto por meses a causa del conflicto que mantiene con su ex mujer, Wanda Nara.

El reencuentro de Maxi López con sus tres hijos

"En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces de hablar con Wanda, pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo", relató. "No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado".

Y ahora, al fin, el futbolista -flamante incorporación del Crotone italiano- pudo encontrarse con los niños. La reunión fue registrada en fotos y en un video que el feliz papá subió a redes sociales. "Los mimos los queremos todos después de tanto tiempo", escribió.

"No paga los pasajes"

Ante el encuentro, Ana Rosenfeld, abogada de Nara, dialogó con el portal Teleshow y aseguró que su clienta nunca obstaculizó el encuentro entre López y sus hijos. "Era él el que no iba a verlos o el que no pagaba los pasajes para que los chicos fueran a Brasil cuando él estaba en Brasil. Los hijos siempre estuvieron en el mismo lugar para compartir con el padre. Incluso hasta telefónicamente, cosa que nunca hizo", explicó.

"A él hace diez meses que le importa tres pepinos si los chicos comen o no comen, pero en ese sentido para Wanda esa cuestión va por lo económico y para eso trabajo yo", agregó la letrada.

Cómo sigue el juicio entre Maxi López y Wanda Nara

Además, Rosenfeld señaló que la causa judicial que Nara lleva adelante contra López por incumplimiento de la cuota alimentaria sigue adelante. "Está hace diez meses sin pagar, ya van a ser once", advirtió.

En ese sentido, la abogada señaló que Wanda "silenciosamente reclama lo suyo en la vía judicial que es donde corresponde reclamar el incumplimiento de la cuota alimentaria y este señor aprovecho el micrófono para ensuciar".