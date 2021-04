¿Le metió un guión hasta a Vicuña? El reality de "Pampita" y sus exigencias para mostrar su vida

Días atrás se había dado a conocer que Carolina Pampita Ardohain va a ser la protagonista de su propio reality show, con el que buscará mostrar el minuto a minuto de su embarazo. Fue el periodista Gustavo Méndez en Implacables el que informó que la esposa de Roberto García Moritán firmó un importante contrato en dólares con la empresa ViacomCBS para exhibir cada detalle de su vida.

Según adelantaron, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, había hecho el baby shower de su futura hija (está transitando su sexto mes de gestación y espera su primer hija con el financista) de manera multitudinaria antes del anuncio de las restricciones por la pandemia para grabar todo para este nuevo proyecto.

Sin embargo, debido al aumento riesgos de casos diarios de COVID en el país, el conglomerado estadounidense decidió interrumpir el envío de las cámaras. De acuerdo con la información, todo estaría preparado como para arrancar con las grabaciones en cuanto el contexto de la pandemia lo permita, a pesar de que la conductora adelantó que todavía no le pidió permiso a Vicuña para que sus hijos puedan ser parte del reality.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con Implacables, Pampita remarcó que el reality estará enfocado en su embarazo y aclaró: “Estamos en conversaciones. En realidad, si se llega a hacer, va a ser un reality más enfocado en mi embarazo. Ojalá se pueda dar. Estamos tratando de organizarlo de la manera en que se pueda hacer y ojalá se pueda realizar, pero todavía no hay novedades”.

Y consultada sobre si el actor chileno, el papá de sus hijos, aprobó el proyecto firmando un contrato, la modelo disparó: “En realidad, como no sé si se va a hacer, no tuvimos esa conversación. De todas formas, el reality está centrado en mi embarazo, no en el resto de la familia". Cabe destacar que a pesar de este obstáculo, ya estaría guionado hasta el momento en el que Pampita le va a llevar a Bautista, Beltrán y Benicio a Vicuña.

El reality de Pampita contará de alrededor de 10 episodios. Si bien la morocha aclaró que todavía no le consultó a su ex, todo contaría con el aval de Vicuña, quien también pondría su rúbrica para autorizar la difusión de las imágenes de los hijos que tiene en común con Pampita. Por su parte, García Moritán ya es padre de dos hijos, Santino y Delfina, fruto de su matrimonio con Milagros Brito, los cuales en principio no formarán parte del reality.

En 2018, durante el anunció de su ciclo Pampita Íntima, el cual tuvo tan solo una temporada, la conductora ya había adelantado, un poco en broma y otro poco de verdad, su deseo de llevar todo lo que hace o dice en la intimidad a la pantalla. "Me pasan muchas cosas. Nunca los voy a aburrir porque todos los años tengo cosas nuevas y si no me pasan, me las inventan. ¡Voy a hacer un reality!", había dicho entre risas, dos años atrás.